Гутерреш рассказал о письме Путину по зерновой сделке: что пообещала ООН Кремлю

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в письме президенту России Владимиру Путину сообщал о договоренности по поводу подключения "дочки" Россельхозбанка к платежной системе SWIFT. Этот российский банк находится под санкциями.

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Об этом Гутерреш заявил во время брифинга 17 июля. Уступку планировали обменять на сохранение зернового соглашение об экспорте украинского продовольствия по Черному морю.

"В моем письме также говорится: "Российская Федерация поднимала вопрос допуска к системе SWIFT Россельхозбанка в качестве ключевого фактора, влияющего на ее решение. На этом направлении ООН недавно достигла с Еврокомиссией конкретного решения насчет того, чтобы дочерняя структура Россельхозбанка могла вновь получить доступ к SWIFT", – сказал Гутерреш.

При этом в ООН отмечают, что "не остановят усилий" по обеспечению экспорта зерна из Украины, а также и из России. В то же время в представительстве РФ при ООН заявили, что решение России о выходе из зерновой сделки "окончательное", а переговоры больше не ведутся.

На продление сделки и возобновление переговоров также рассчитывает президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заявил, что уже готовится к разговору с Путиным.

"Несмотря на сделанное сегодня заявление, я считаю, что президент России Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался. Вероятно, мы предпримем шаги в телефонном разговоре с г-ном Путиным", – сказал Эрдоган.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля страна-террорист Россия объявила о выходе из зерновой сделки. В результате РФ восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Также там заявили, что Совместный координационный центр в Стамбуле (Турция) будет расформирован.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что никаких двухсторонних соглашений Украина и Россия не заключали. Он предложил продолжить реализацию сделки без России.

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