Зерновое соглашение "ушло в историю": Эрдоган подтвердил прекращение договоренности

Россия прекратила действие зернового соглашения 17 июля. Это подтвердил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Таким образом, зерновое соглашение, скорее всего, не будет продлено, а экспорт украинской агропродукции Черным морем окончательно остановится с завтрашнего дня, 18 июля.

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Он отметил, что зерновое соглашение "ушло в историю". Об этом Эрдоган заявил в ходе пресс-конференции 17 июля.

При этом турецкий президент намерен обсудить зерновое соглашение во время ожидаемого визита российского диктатора Владимира Путина в Турцию.

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