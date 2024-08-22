Гривня ослабла: официальный курс евро ощутимо вырос и достиг исторического уровня

Национальный банк обновил официальный курс евро до исторического рекорда. На 22 августа тот рассчитан на уровне 45,98 грн, что на 8 коп. превышает текущий курс – тоже рекордный. А также на 68 коп. курс, действовавший в начале недели (19 августа).

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Об установлении нового рекорда по евро сообщили в самом НБУ. По данным которого, с начала месяца евро вырос на 1,58 грн.

Впрочем, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснял: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Каким будет курс евро в банках и обменниках

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что до конца текущей рабочей недели (23 августа) курс наличного евро в банках будет находиться в пределах от 44,4 до 46 грн. В то же время, послеобеденный курс евро в банках 22 августа составляет средние 45,65/46,24 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается его снижение как в покупке, так и в продаже.

В обменниках, по словам аналитика, курс евро будет находиться в пределах от 44,6 до 45,95 грн. Днем 22 августа же они выставили его на среднем уровне 45,7/46,27 грн (покупка/продажа). Таким образом, как и в банках, не исключается снижение курса как в покупке, так и в продаже.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом. Причина – полномасштабная война. Однако до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара.

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