Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали, чего ожидать от курса

В ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом. Причина – продолжающаяся полномасштабная война. Тем не менее, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара (на 8 августа НБУ обновил официальный курс до 40,98 грн). Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать, резона нет.

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О сложившейся ситуации рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: стоимость гривни будет находиться на относительно текущих позициях и по другим причинам.

Одна из них – стабильная работа морского коридора и довоенные объемы перевозок морем. Что поддерживает экспорт.

Другая – наличие у НБУ достаточных международных резервов и инструментов для поддержания курса.

"Девальвационный прессинг сохранится, потому что война продолжается, ограничивая наш экспортный и логистический потенциал, а порождаемая ею неопределенность стимулирует отток валюты по финансовым операциям частного сектора. …Единственное, что могу сказать относительно уверенно, что не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года", – объяснил нардеп.

Что будет с долларом на этой неделе

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев сообщил, что в течение текущей рабочей недели (по 9 августа) стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах от 40,8 до 41,75 грн. Вечером же 7 августа банки выставили курс на среднем уровне 40,9/41,35 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

В обменниках ожидается рост стоимости валюты как в покупке, так и в продаже. Вечером же 7 августа они выставили курс на среднем уровне 40,81/41,29 грн (покупка/продажа). А по прогнозам, до 9 августа курс там будет находиться в пределах от 41 до 41,7 грн.

При этом подчеркивается: большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять достаточно умеренную разницу между курсами продаж и покупки – в пределах от 20 до 25 копеек.

"После быстрой девальвации гривни во второй половине июля (на межбанке цена доллара достигала 41,65 грн, на наличном рынке – 41,9 грн) потенциал роста котировок снизился. В основном, сдержать дальнейшую девальвацию гривни помогли активные распродажи валюты Нацбанком", – рассказал о ситуации на рынке аналитик.

Он объяснил: за июль регулятор продал на межбанке чистыми 3,316 млрд долларов, "что является максимальным значением с начала года". Это, по его словам:

частично снизило объемы свободных гривневых ресурсов как у клиентов-импортеров, так и у самих банков;

снизило давление спроса на валюту на торгах.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в июле 2024 года украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты. В частности, коммерческим банкам наличной и безналичной валюты было продало на 1,658 млрд долларов (в эквиваленте). А куплено на 2,775 млрд долларов.

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