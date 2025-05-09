Европа готовится к снятию санкций с России: в ЕС предложили альтернативу

Чтобы усилить давление на Россию из-за агрессии против Украины, власти Финляндии предлагают ввести пошлины на все товары, поступающие в Европейский Союз (ЕС) из РФ. В стране хотят, чтобы эти сборы действовали параллельно со всеми существующими санкциями.

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Как сообщает Bloomberg, об этом после неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, состоявшейся 8 мая в Варшаве, заявила журналистам министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Она подчеркнула, что Европейская комиссия "имеет на это полный мандат".

"Если в будущем некоторые санкции потеряют свою эффективность, или что-то другое произойдет, у нас все еще будут оставаться эти пошлины", - сказала глава финского МИД.

Журналисты отмечают, что это предложение прозвучало на фоне нежелания Венгрии продолжать санкции, введенные Евросоюзом после полномасштабного вторжения России в Украину. Эти меры включают в частности замораживание суверенных активов Центрального банка РФ на сумму около 200 млрд евро, которые преимущественно содержатся в финучреждениях ЕС, а также ограничения для сотен лиц, судов и организаций, которые способствовали и разнообразным образом поддерживали российскую войну или даже принимали в ней участие.

Санкции ЕС продолжаются каждые шесть месяцев на основе единодушия - решение должно быть поддержано всеми 27 государствами-членами Евросоюза. Венгрия неоднократно угрожала наложить вето на это, но каждый раз отступала после определенных уступок по вопросам, которые часто даже не были связаны между собой.

Как сообщила высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас на следующем Совете министров ЕС, который состоится 20 мая, может быть принят 17-й санкционный пакет ЕС. Он будет сосредоточен прежде всего на военной инфраструктуре РФ, ее "теневом флоте" и его поддержке и будет включать примерно 140 новых судов, в основном танкеров, а также 70 организаций и физических лиц.

Вероятно, под новые ограничения попадет и российская энергетическая компания "Сургутнефтегаз", на которую наложили санкции США. Кроме того, в "черные списки" могут попасть 15 новых лиц и организаций, причастных к гибридным угрозам и вероятному применению токсичных веществ - в прошлом году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) зафиксировала использование слезоточивого газа на фронте, но виновных не устанавливала.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что 9 мая Великобритания объявит о масштабном пакете санкций против теневого флота страны-агрессора России. Они будут касаться танкеров, используемых для обхода ограничений на торговлю нефтью.

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