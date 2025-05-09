Будут касаться 100 танкеров: Британия готовит 'крупнейший за всю историю' пакет санкций против теневого флота РФ

Великобритания объявит о масштабном пакете санкций против теневого флота страны-агрессора России. Они будут касаться танкеров, используемых для обхода ограничений на торговлю нефтью.

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Премьер-министр Кир Стармер должен официально сообщить об ограничениях в пятницу, 9 мая, во время саммита Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) в Осло. Об этом информирует сайт британского правительства.

Санкционный пакет затронет 100 танкеров, которые с начала 2024 года перевезли российской нефти более чем на $24 миллиардов. Цель таких мер – остановить финансирование Кремлем агрессивной войны против Украины, усилить безопасность критически важной инфраструктуры Британии и Европы, а также обезопасить окружающую среду.

"Каждый шаг, который мы делаем для усиления давления на Россию и достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, является еще одним шагом к безопасности и процветанию Великобритании", – пояснил Стармер.

По его словам, угрозу национальной безопасности его стране со стороны России тоже нельзя недооценивать. Именно поэтому Лондон собирается сделать все, что в его силах, чтобы разрушить российский теневой флот, лишить военную машину Кремля нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, на которую британцы полагаются в повседневной жизни.

Чиновники правительства Британии отметили, что деятельность теневого флота, которой занимается окружение российского диктатора Путина, не только финансирует войну РФ против Украины, но и несет прямую угрозу для критической инфраструктуры Северной Европы (например, из-за аварий или спланированных инцидентов).

"Путин использует теневой флот, чтобы сохранить свои доходы от нефти и поддерживать нефтяную промышленность. Из-за западных санкций доходы РФ от нефти и газа падают ежегодно с 2022 года, теряя более трети своей стоимости за три года. Санкции и цена его варварской войны приводят к остановке российской экономики, из-за чего фонд благосостояния истощается, инфляция увеличивается, а государственные расходы на оборону и безопасность стремительно растут", – оценило британское правительство, подчеркивая, что Россию надо лишить такой возможности продолжать войну.

Дополнительно там добавили, что во время саммита в Осло также ожидается объявление об усилении сотрудничества между Украиной и JEF. Предполагается, что страны-участницы будут активнее привлекать украинских военных к совместным учениям, обмену опытом, а также усилению борьбы с дезинформацией.

Объединенные экспедиционные силы являются оборонной инициативой десяти стран: Великобритании, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Эстонии. Украина активно сотрудничает с JEF в военной сфере.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Европейский Союз готовится наказать подразделение российского нефтяного гиганта "Лукойл" за связь с теневым флотом России. Речь идет о Litasco Middle East DMCC ("Литаско"), которое после начала войны в Украине перебазировалось из Швейцарии в Дубай (ОАЭ).

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