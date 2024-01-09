"Друг Путина" Орбан хочет разделить помощь Украине и шантажировать ЕС вопросом вето – Politico

Венгрия согласится разблокировать предоставление Евросоюзом помощи Украине на 50 млрд евро в течении 4 лет – однако только при условии ежегодного пересмотра финансирования. Впрочем, некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению – ведь оно не обеспечит предсказуемости для Украины. Кроме того, это позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, которого называют "другом Путина", шантажировать Евросоюз.

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Об этом сообщает Politico. Отмечается: Венгрия хочет разделить всю помощь на 4 выплаты по 12,5 млрд евро – и ежегодно "заставлять" ЕС принимать решение, стоит ли предоставлять Украине эти средства.

"На практике же это дало бы Орбану возможность каждый год блокировать финансирование ЕС для Украины. Или заставлять Брюссель идти на определенные уступки ради отказа от вето", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, ряд дипломатов ЕС встретили эту идею со скепсисом. Ведь ее внедрение не придаст Украине уверенности в непрерывности получения финансовой помощи.

Кроме того, подчеркивается, по словам этих же дипломатов, одобрение этой идеи может повлиять на бюджет самого ЕС. Который принимается на 7 лет и является сложным документом.

"Семилетний бюджет ЕС – это многолетняя структура. Мы не можем проводить согласования из года в год", – сказал один из дипломатов.

Венгрия уже смягчила риторику

Впрочем, подчеркивается, предложение Венгрии ярко свидетельствует о смягчении ее риторике по вопросу финансирования Украины. Ведь ранее Орбан заявлял, что согласится на предоставление помощи только после того, как получит все средства, замороженные Евросоюзом из-за проблем с верховенством права в его стране. Речь идет приблизительно о 30 млрд евро, 10 млрд из которых уже были разблокированы Европейской комиссией.

"Венгрия дала понять, что может снять свое вето на помощь ЕС Украине. Давление лидеров ЕС на Орбана с целью заставить его изменить свое мнение, возможно, начинает приносить плоды. [Озвученная идея] знаменует собой значительный уход Орбана от риторики сопротивления любым грантам для Украины из бюджета ЕС", – признали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, ранее Совет ЕС достиг принципиального согласия по вопросу выделения помощи Украине. Хотя само решение и было отложено.

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