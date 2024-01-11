Кулеба и Ермак встретятся с Сиярто в Ужгороде: названы дата и главная тема переговоров

В Ужгороде 29 января должны встретится министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто, а также глава Офиса президента Андрей Ермак. Темой переговоров должна стать будущая встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана.

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В комментарии ATV Сийярто подтвердил запланированную поездку в Украину. "Если все пойдет хорошо, есть подтвержденная дата 29 января. Мы встретимся с украинским коллегой министром Кулебой в Ужгороде, чтобы увидеть, может ли встреча на высоком уровне помочь ситуации", – сказал руководитель МИД Венгрии.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что "переговоры станут продолжением недавних политических контактов" двух государств, передает ТСН.

Стороны будут обсуждать организацию встречи Зеленского и Орбана. Целью Николенко назвал "продвижение важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений".

Как писал OBOZ.UA:

– 1 февраля состоится саммит лидеров Европейского Союза. К нему европейские дипломаты готовят юридический текст соглашения о финансовой помощи Украине.

– Источники Politico заявили, что Венгрия согласится разблокировать предоставление Евросоюзом Украине 50 млрд евро в течение четырех лет – однако только при условии ежегодного пересмотра финансирования. Некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению.

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