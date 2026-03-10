"Эта идея для нас отвратительна": страна Европы отказалась от предложения РФ нажиться на конфликте на Ближнем Востоке

Правительство Ирландии заявило, что Европа не должна покупать российские нефть и газ, даже несмотря на перебои с поставками энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Согласно словам, идея того, что Россия могла бы финансово выиграть от международных кризисов во время войны против Украины является "отвратительной", поэтому ЕС должен сохранять санкции и экономическое давление на Кремль.

Об этом заявил заместитель председателя правительства Ирландии, министр финансов Саймон Харрис перед началом заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе. По его словам, санкции остаются одним из важнейших инструментов влияния Европы на Россию.

Заявления ирландского министра прозвучали на фоне предложений Москвы увеличить поставки энергоносителей в Европу. Российский президент Владимир Путин заявил, что страна готова продавать больше нефти и газа европейским государствам.

Такие предложения прозвучали на фоне перебоев на мировых энергетических рынках, вызванных эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Однако в Дублине убеждены, что Европа не должна возвращаться к зависимости от российских энергоносителей.

Саймон Харрис отметил, что идея получения Россией финансовой выгоды в условиях международных конфликтов неприемлема. По его словам, было бы "чрезвычайно мерзко", если бы Москва смогла воспользоваться кризисом в другом регионе мира для увеличения своих доходов от продажи энергоресурсов.

Министр подчеркнул, что в условиях войны Европа должна оставаться солидарной с Украиной и продолжать общий политический курс на поддержку Киева. В то же время он отметил необходимость деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, ведь новые конфликты только усложняют глобальную экономическую ситуацию и энергетические рынки.

Европейские страны, по словам Харриса, должны действовать последовательно, с одной стороны – поддерживать стабильность на мировых рынках, а с другой не допустить ослабления санкционного давления на Россию. Именно экономическое давление, по убеждению ирландского правительства, может заставить Кремль сесть за стол переговоров и искать путь к справедливому и длительному миру.

Во время заседания министры финансов ЕС планировали обсудить ситуацию в Украине и дальнейшую поддержку Киева. Харрис подчеркнул, что для европейских партнеров чрезвычайно важно не терять внимание к войне, даже на фоне других международных кризисов.

По его словам, санкции против России остаются ключевым инструментом сдерживания агрессии и демонстрируют единство европейских государств в поддержке Украины. Именно поэтому страны ЕС должны использовать все доступные экономические рычаги для усиления давления на Москву.

В то же время министр выразил сожаление, что очередной пакет санкций Европейского Союза до сих пор не согласован. Отдельно Харрис прокомментировал ситуацию с финансовой поддержкой Украины, которая оказалась под угрозой из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По словам ирландского министра, решение правительства Hungary заблокировать выделение важного европейского кредита для Украины является крайне несвоевременным.

Он подчеркнул, что эта помощь имеет важное значение для стабильности украинской экономики в период войны. При этом Харрис выразил уверенность, что Европейская комиссия найдет способ обеспечить финансирование. По словам ирландского чиновника, большинство политических сил в парламенте Ирландии поддерживают Украину.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может частично ослабить санкции против российской нефти. Такой вариант рассматривают для стабилизации мирового рынка на фоне военной операции против Ирана.

