OBOZ.UA нашел компанию, которая зарегистрировала полторы тысячи "ФОПов" на один номер телефона: какое название фирмы и чем она занимается

Массовая регистрация "ФОПов" на один и тот же мобильный номер (5 предпринимателей и более) приобрела в Украине системный характер – свежее исследование Опендатабот выявило тысячи таких контактов. Рекордсменом стал номер +380 (50) 403-33-90, на который "забито" сразу 1 549 активных физлиц-предпринимателей. Естественно, в сети сразу понеслась волна "зрады" – ведь выглядит ситуация откровенно подозрительно. В частности, в Верховной Раде прозвучало мнение, что эту схему "дельцы" используют для дробления бизнеса – и, соответственно, уклонения от уплаты налогов.

В то же время, в бухгалтерской среде отмечают: каждый такой номер нужно разбирать отдельно – ведь прямого запрета регистрировать несколько "ФОП" на один номер нет. А потому то, что в одном случае будет действительно схемой и уклонением от уплаты налогов, в другом окажется обычной оптимизацией рабочего процесса.

OBOZ.UA же нашел, кому принадлежит номер-"полуторатысячник". Точнее, принадлежал – ведь сейчас он неактивен.

Мы связались с его бывшими владельцами и выяснили, почему на этот номер оформлено такое количество "ФОПов", почему сейчас он деактивирован и как можно одновременно обеспечивать работу 1 549 активных физлиц-предпринимателей.

Кто зарегистрировал 1 549 "ФОПов" на один номер

Регистрацию более полутора тысяч "ФОПов" на номер +380 (50) 403-33-90 осуществила харьковская группа компаний "Альфа-Омега". На официальном сайте она позиционирует себя как фирму, которая "объединяет специалистов – юристов, адвокатов и бухгалтеров и тысячи клиентов".

Одной же из предлагаемых услуг компании является бухгалтерское и юридическое сопровождение деятельности "ФОПов". То есть, она берет на себя ведение бухгалтерского учета, подготовку и подачу налоговой отчетности, а также оказывает правовую поддержку по вопросам, возникающим в процессе предпринимательской деятельности.

По данным же системы YouControl, 100%-й владелицей "Альфа-Омега" является Лариса Матвеева. Она же является и директором компании.

Почему по номеру-рекордсмену никто не берет трубку

Причастность фирмы к номеру +380 (50) 403-33-90 Матвеева отрицать не стала. Впрочем, отметила она, ранее он принадлежал другой фирме группы – ООО "БЦ "Альфа-Омега". Но подчеркивается, "на сегодня эта компания уже прекратила свою деятельность в связи со значительным уменьшением количества клиентов после 2022 года". Что подтверждают и данные YouControl.

По этой же причине, отметила Матвеева, номер-рекордсмен больше не оплачивается и не обслуживается.

"Сначала номер был переведен на другую компанию группы. Но впоследствии (в 2024 году) с целью оптимизации текущих расходов, закрыт", – объяснила Матвеева.

Однако почему же тогда этот номер продолжает "светиться" в различных реестрах, где его и обнаружили специалисты Опендатабот? По словам владелицы "Альфа-Омега", это "вопрос актуализации данных". То есть, информация в отдельных реестрах могла не быть своевременно обновлена, из-за чего там и дальше отображается устаревший контакт.

Это, кстати, Матвеева пообещала проверить и приложить "максимум усилий" для актуализации информации. Поэтому, будем следить.

Раскрывать же, на какой актуальный номер – или номера – были переведены "ФОПы", в "Альфа-Омеге" не стали. Там заверили, что эта информация в централизованном виде отсутствует, а еще – что для ее сбора необходимо приложить значительные усилия.

"Относительно номера в регистрационных данных, то этот номер могли указывать для оперативного обмена информацией с контролирующими органами бухгалтеры. Относительно того, все ли клиенты после расторжения договоров изменили контактный номер или нет, сейчас предоставить информацию не могу, потому что это большой объем работы", – отметила Матвеева.

Почему "ФОПы" массово регистрировали на один номер

Причиной, по которой более полутора тысяч "ФОПов" были зарегистрированы на один номер, в компании назвали оптимизацию обслуживания клиентов. Дело в том, рассказала Матвеева, что:

В "Альфа-Омеге" есть определенное количество бухгалтеров, "которое обеспечивает сопровождение".

Что удобно, ведь, по словам владелицы компании, сейчас у той "только на бухгалтерском обслуживании несколько сотен "ФОПов".

Сами же "ФОПы" за время их сопровождения могут передаваться от одного бухгалтера к другому.

Причины, как уверяют, банальные – "кто-то увольнялся, кто-то в декретный отпуск уходил".

Как результат, констатировала Матвеева, для непрерывности работы "оптимально было указывать один корпоративный номер" – а в процессе работы уже внутри компании "искать того бухгалтера, у кого именно этот клиент был на обслуживании".

Разрешено все, что не запрещено

В то же время, в бухгалтерской среде отмечают: требования о том, что один номер должен закрепляться за одним "ФОПом" в законодательстве нет. Соответственно, и запрета на такое действие тоже.

"При регистрации ты же указываешь просто номер телефона для связи. В принципе, нигде нет обязанности указать какой-то номер конкретный", – отметила в разговоре с OBOZ.UA Лилия Кузьменко – бухгалтер, которая специализируется на работе с "ФОПами".

Впрочем, подчеркивает она, если регистрация будет происходить через Дію, для каждого "ФОПа" потребуется отдельный номер. Но если делать это через Центр предоставления административных услуг ("ЦНАП") – создавать "массовые" номера никто не запретит.

"Дія не даст один и тот же номер всем людям внести. Физически можно только через госрегистратора указать всем один номер", – объяснила Кузьменко.

Последнее же, отмечает бухгалтер, могут сделать компании, которые будут "вести" "ФОПов". Как, похоже, и делает "Альфа-Омега".

"Договор подписываете – и они идут регистрировать. И тогда и могут возникнуть эти множественные регистрации на один номер", – констатировала бухгалтер.

Зарегистрировал "ФОП" – выбросил SIM-карту

В то же время, отмечает Кузьменко, государство не отслеживает номера, на которые регистрируются "ФОПы". Поэтому изменения контактов нигде не фиксируются – если, конечно, сам "ФОП" или его представитель не сделает этого вручную.

"На этот номер звонит налоговая, если "ФОП", например, где-то ошибся, или получил штраф, или еще какие-то вопросы есть. Но изменение номера никуда не подтягивается, так как кто знает, что он изменился?" – отмечает она.

Более того, по словам бухгалтера, даже если после регистрации "ФОП", скажем, просто выбросит SIM-карту – никто об этом не узнает.

"Если вы хотите быть на связи – то не будете делать такого. А нет – никто к вам не дозвонится. Оно как-то не урегулировано", – резюмировала Кузьменко.

Пространство для схем

Следовательно, формально сама по себе регистрация большого количества "ФОП" на один номер не является прямым нарушением законодательства. Ведь нормативные акты не устанавливают ограничений по количеству предпринимателей, которые могут использовать один и тот же контакт.

Но это же открывает и простор для манипуляций. Ведь с одной стороны, такая схема может использоваться для облегчения обслуживания бухгалтерами значительного количества клиентов – а с другой, для дробления бизнеса или избежания уплаты налогов.

Классический пример – когда компания нанимает не штатных сотрудников, а контрактников-"ФОПов", чьи дела ведет назначенный бухгалтер. При таких условиях, формально, определенное количество "ФОПов" предоставляет услуги конкретной фирме – но по факту, люди просто выполняют задачи, как обычные работники, что позволяет компании обходить трудовое законодательство и налоговые обязательства. То есть, фактически, речь идет о налоговых "дробителях".

"Очень простое аналитическое действие позволило... обнаружить "дробителей", – налоговых уклонистов, которые не платят налоги армии, учителям и пенсионерам, изображая из себя малый бизнес. Почему то же самое не доступно для БЭБ и ГНС – загадка. Но в результате согласованной бездеятельности фискалов, правоохранителей и налоговых уклонистов мы получаем от МВФ требования о введении НДС для реально малого бизнеса", – констатировал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Возможность злоупотреблений признает и Лилия Кузьменко. Впрочем, отмечает она, "мутят схемы" обычно те, кто сознательно решает уклоняться от налогов – а "обычные" "ФОПы" боятся налоговой.

"Есть, например, репетитор, которая получает от силы 15 тысяч в месяц дополнительного дохода, например. Она начитается всякого – и говорит, ой, я так боюсь, так боюсь. А есть и те, кто ничего не платит – и у них все хорошо", – резюмировала бухгалтер.