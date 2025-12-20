"Это историческое решение": Зеленский рассказал о помощи от ЕС, которая повлияет на мирные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выделение Украине кредита от ЕС на 90 млрд евро, заявил, что это решение повлияет на мирные переговоры. Такой кредит, который нужно будет возвращать только в случае, если Россия будет платить репарации, создает для Украины более сильную позицию на переговорах.

Видео дня

Об этом заявил президент 20 декабря. "Это историческое решение лидеров Европы при диалоге с Украиной по выделению 90 млрд, которые в любом случае связаны с российскими активами. Это беспрецедентное решение, которое будет иметь влияние и на мирные переговоры. Мы получили 90 млрд на 2026-2027 гг.", – отметил Зеленский.

Он также добавил, что рассчитывает на то, что арестованные российские активы на 210 млрд евро также будут использованы в пользу Украины.

"Мы понимаем, что этот беспроцентный кредит в 90 млрд Украина будет возвращать в том случае, если Россия будет выплачивать репарации. Поэтому это большая реальная важная победа, и не только финансовая. Как я и сказал, это геополитическая и политическая победа, лидеры Европы показали свою мощь", – сказал Зеленский.

Что предшествовало

19 декабря лидеры ЕС пришли к согласию относительно финансовой поддержки Украины на 2026–2027 годы. В частности, наше государство получит от Евросоюза беспроцентный заем в размере 90 млрд евро, который придется возвращать только после того, как страна-агрессор Россия оплатит репарации.

Ранее приняли решение, что замороженные российские активы остаются заблокированными до тех пор, пока не будет осуществлена выплата репараций. По словам немецкого канцлера, ЕС готов использовать замороженные активы для погашения кредита в случае, если Россия не выполнит свои обязательства по репарациям.

Во время заседания против такой помощи Украине выступили представители трех государств: Венгрии, Словакии и Чехии. Однако блокировки удалось избежать. Для этого ЕС применил механизм усиленного сотрудничества по статье 20 Договора о ЕС. Это позволило использовать для кредита собственные ресурсы бюджета ЕС.

Таким образом, кредит оформили на 24 страны ЕС, а не на весь Союз. Однако долг обеспечен бюджетом ЕС, то есть средства компенсируются не отдельными государствами, а Евросоюзом.

Формально Чехия, Венгрия и Словакия участия в предоставлении кредита не принимают, но при этом лидеры договорились о возможности взыскания российских активов, если Кремль откажется погашать заем.

Как сообщал OBOZ.UA, сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено отдельное финансирование для поддержки Украины. Документ содержит $400 млн на помощь Киеву в сфере безопасности и закрепляет стратегические обязательства Вашингтона по присутствию в Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!