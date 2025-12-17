Сенат США одобрил оборонный бюджет: сколько средств выделили для Украины

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено отдельное финансирование для поддержки Украины. Документ включает $400 млн на помощь Киеву в сфере безопасности и закрепляет стратегические обязательства Вашингтона по присутствию в Европе.

Верхняя палата Конгресса США (Сенат) в среду окончательно приняла законопроект о военном бюджете на 2026 финансовый год. Об этом сообщают ведущие западные издания, в частности: The New York Times, Reuters, Politico, CNN.

За проект Закона об ассигнованиях для национальной обороны США (NDAA) проголосовали 77 сенаторов, еще 20 выступили против. Документ объемом более трех тысяч страниц предусматривает рекордные $901 млрд на нужды американской обороны в 2026 финансовом году — это больше, чем изначально запрашивала администрация Дональда Трампа.

Отдельным пунктом в законе заложено $400 млн помощи Украине. Средства должны быть направлены на Инициативу содействия безопасности Украины, которая призвана усилить обороноспособность ВСУ, поддержать институциональные реформы и реализацию общих безопасностных и политических целей США.

Кроме финансирования для Украины, NDAA содержит положения, ограничивающие возможность Пентагона сокращать численность американских войск в Европе ниже 76 тысяч человек. Также документ делает невозможным односторонний отказ командующего Европейского командования США от роли Верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО. Ранее проект оборонного бюджета одобрила Палата представителей Конгресса США. Следующим шагом должна стать подпись президента, после чего закон вступит в силу и определит параметры американской оборонной политики и поддержки союзников, в частности Украины, на 2026 финансовый год.

Параллельно оборонный бюджет США предусматривает ряд стратегических решений, касающихся самой американской армии и глобальной безопасности. Документ закладывает рекордные $901 млрд ежегодных военных расходов, а также повышение денежного обеспечения военнослужащих США на 3,8%. Кроме этого, законопроект охватывает программы закупки вооружений и меры по усилению конкурентоспособности Соединенных Штатов в противостоянии с ключевыми геополитическими соперниками — Китаем и Россией.

В то же время в документе содержатся положения, непосредственно влияющие на ситуацию с безопасностью в Европе и поддержку Украины. Законопроект запрещает администрации США сокращать численность американских войск в Европе ниже 76 тысяч человек и ограничивает возможность отказа командующего американскими силами в Европе от роли Верховного главнокомандующего НАТО. Также предусмотрена возможность выделения до $800 млн на военную помощь Украине в рамках отдельной инициативы, которая предусматривает финансирование поставок вооружения через американские компании.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 10 ноября, Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект, способный прекратить самый длинный шатдаун, который длился в стране. 60 законодателей, из которых семь демократов и один независимый сенатор, проголосовали за и 40 сенаторов – против.

Впрочем, для окончательного прекращения шатдауна необходимо пройти еще несколько этапов, в частности законопроект должна одобрить Палата представителей США, после чего документ передадут на подпись президенту Дональду Трампу, который назвал соглашение о возобновлении работы правительства "очень хорошим".

В частности, соглашение продолжает финансирование федерального правительства до 30 января, оставляя его на траектории дальнейшего роста долга, примерно на 1,8 триллиона долларов ежегодно, что доведет общий долг США до около 38 триллионов долларов.

