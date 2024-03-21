Еще одна страна выступила против: решение ЕС о передаче Украине доходов от российских активов оказалось под угрозой

Австрия на саммите Европейского Союза (ЕС) 21-22 марта выступает против идеи направить доходы от замороженных активов России на закупки оружия для Украины. Это ставит под вопрос утверждение соответствующего механизма, т.к. для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. Против и еще одна страна – Венгрия.

Критическая позиции Австрии связана не с использованием доходов от активов РФ как таковых, а с их направлением на военные нужды Украины. Об этом заявил журналистам канцлер Австрии Карл Негаммер, сообщает Digi24.

По мнению Негаммера, доходы от замороженных российских активов должны быть использованы для восстановления Украины, а не для вооружения страны. В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже официально предложил, чтобы 90% доходов были использованы именно для покупки оружия для Украины.

"Для нас как для нейтрального государства, должно быть гарантировано, что деньги не будут потрачены на оружие и боеприпасы. Первоначальная дискуссия заключалась в том, что мы должны инвестировать в восстановление Украины. Это кажется мне разумным предложением", – сказал Негаммер.

Как сообщают источники DW, Австрия – не единственная страна, которая намерена блокировать решение ЕС о российских активах. Отмечается, что Венгрия настаивает: деньги должны пойти "на что угодно, но не на оружие для Украины".

Предложение Еврокомиссии передать 90% доходов от активов РФ на оружие для Украины поддерживает большинство стран ЕС. Однако даже одного голоса будет достаточно для того, чтобы остановить процесс.

Как ранее писал OBOZ.UA, ранее ЕС разработал специальный законопроект о направлении доходов Центрального банка РФ Украине. Предложение предполагает, что Украина начнет получать средства с июля. Однако для его воплощения в жизнь нужно согласие всех странов-членов Евросоюза, а также Европарламента.

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