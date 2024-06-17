ЕС продлил ключевые "крымские" санкции против России: официальное решение

Совет Европейского Союза (ЕС) 17 июня продлил санкции против России до 23 июня 2025 года из-за незаконной оккупации Крыма и Севастополя, дополненные в 2022 году новыми ограничениями. Санкции включают в себя запрет на импорт товаров из Крыма, ограничения на инвестиции и экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний.

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Об этом идет речь на сайте Совета ЕС. Санкции против России впервые были введены в июне 2014 года.

Санкции включают в себя ряд ограничений, направленных на экономическую и политическую изоляцию России, а также на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Основные аспекты санкций касаются запретов на импорт товаров из Крыма и Севастополя, ограничений на инвестиции, а также запретов на предоставление туристических услуг в этих регионах. Детали ограничительных мер:

запрет на импорт: ЕС запретил импорт товаров, происходящих из незаконно аннексированного Крыма и Севастополя;

ЕС запретил импорт товаров, происходящих из незаконно аннексированного Крыма и Севастополя; инфраструктурные и финансовые инвестиции: запрещено осуществлять какие-либо инвестиции в инфраструктуру, финансовые учреждения и туристические объекты на территории аннексированных регионов;

запрещено осуществлять какие-либо инвестиции в инфраструктуру, финансовые учреждения и туристические объекты на территории аннексированных регионов; экспорт товаров и технологий: ограничен экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям, особенно в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах.

Также под санкции подпадает экспорт технологий для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов. Основной причиной продления санкций является неизменная позиция Европейского Союза по осуждению незаконной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

"ЕС не признает эту аннексию и считает ее грубым нарушением международного права. В пресс-релизе Совета ЕС отмечается необходимость продления санкций для давления на Россию с целью возвращения аннексированных территорий Украине. "ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как нарушение международного права ", – говорится в сообщении Совета ЕС.

Официальной датой начала оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Это решение было закреплено Верховной Радой в сентябре 2015 года. В этот день зафиксированы первые нарушения порядка пересечения границы Украины Вооруженными силами РФ в районе Керченского пролива и использования российских военных подразделений, расположенных в Крыму.

С момента оккупации Крыма и Севастополя международное сообщество решительно осуждает действия России. Санкции, введенные Европейским Союзом, поддерживают США, Канада, Япония и другие страны. Они направлены на давление на российскую экономику и политическое руководство с целью заставить Россию соблюдать нормы международного права и восстановить территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что мир должен бороться с российским режимом. В частности, нужно устроить "охоту" на флот-призрак, нелегально перевозящий нефть страны-агрессора РФ.

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