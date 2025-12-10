ЕС согласовал новые санкции против Кремля: что попадет под ограничения

ЕС (Европейский Союз) согласовал новые санкции против России, которые коснутся 9 человек и компаний, поддерживающих "теневой флот", а также 43 судов этого флота. Санкции также наложены на 12 человек и 2 организации, подозреваемые в дестабилизации ЕС, включая офицеров ГРУ и граждан западных стран, работающих на Кремль.

Об этом сообщил европейский редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк. Согласно полученной информации, санкции коснутся девяти физических лиц и компаний, которые активно поддерживают так называемый "теневой флот" России.

Этот флот Кремль использует для обхода международных ограничений и поставок военных и гражданских ресурсов. Кроме того, в "черный список" внесут 43 судна этого флота, которые фактически получат официальное одобрение санкций от послов ЕС в пятницу. Отмечается, что эти суда, по данным европейских источников, играют ключевую роль в поддержке логистики и финансирования военных операций России и ее экономических интересов за рубежом.

Дополнительно санкции предусматривают ограничения для 12 человек и двух организаций, которых считают причастными к дестабилизации ЕС. Среди них офицеры ГРУ, участники Валдайского клуба, а также граждане США, Франции и Швейцарии, которые оказывают поддержку России в различных сферах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, груз российской нефти от "Роснефти", находящейся под санкциями США, добрался до берегов Китая после длительного путешествия. Маршрут включал перевалку возле Индии и короткую остановку вблизи Южной Кореи. Отмечается, что американские ограничения заставляют экспортеров искать сложные маршруты.

