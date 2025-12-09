Более 700 тысяч подсанкционных баррелей нефти прибыло в Китай: российский танкер обошел ограничения

Груз российской нефти от "Роснефти", находящейся под санкциями США, добрался до берегов Китая после длительного путешествия. Маршрут включал перевалку возле Индии и короткую остановку вблизи Южной Кореи. Отмечается, что американские ограничения заставляют экспортеров искать сложные маршруты, чтобы избежать усиленного надзора.

Об этом пишет Bloomberg. Согласно данным отслеживания судов, танкер Fortis, перевозивший около 700 тысяч баррелей сырой нефти, во вторник стал на якорь возле порта Жичжао на восточном побережье Китая.

Большинство импортных терминалов этого порта находятся в "черном списке" США из-за торговли иранской нефтью, что затрудняет прямые поставки. 11-недельное путешествие груза "Роснефти" демонстрирует неопределенность, которую создали американские санкции для экспорта российской нефти.

Владельцы и операторы судов стремятся минимизировать риски, связанные с усиленным надзором со стороны Вашингтона, поэтому маршрут был особенно сложным и включал несколько промежуточных перевалок. Пока неизвестно, будет ли разгружен танкер в Жичжао, поскольку владелец и менеджер судна не предоставили комментариев для Bloomberg.

Груз начал свое путешествие на другом танкере, Ailana, который в конце сентября получил около 720 тысяч баррелей с российского танкера в Усть-Луге на Балтийском море. Далее Ailana прошел через Средиземное море, Суэцкий канал и прибыл в Мумбаи, где остановился почти на две недели. После этого груз был перегружен на Fortis в открытом море.

Планируемый маршрут Fortis сперва пролегал до порта Кочи в Индии, затем изменился на китайский Нинбо, а далее на порт Йосу в Южной Корее. По данным Kpler, часть груза была перемещена на другой танкер во время этих промежуточных остановок. Обычно транспортировка сырой нефти из российских западных портов в Китай длится около двух месяцев, однако эта партия шла почти на месяц дольше, прежде чем достичь потенциального места разгрузки.

Как отмечает Bloomberg, американские санкции против "Роснефти" и ПАО "Лукойл", введенные в октябре, кардинально изменили политику Запада в отношении российского энергетического экспорта. Если раньше ограничения касались только ценообразования, чтобы сдержать доходы Кремля, то теперь санкции непосредственно влияют на цепи поставок и заставляют операторов судов использовать сложные маршруты и промежуточные перевалки.

Владелец и менеджер Fortis не ответили на запросы о комментариях. Контакты менеджера Ailana, азербайджанской компании, также отсутствуют, а обращения к владельцу судна остались без ответа.

