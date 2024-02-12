ЕС пустит деньги России на поддержку Украины: принято первое решение

Евросоюз сделал важный шаг на пути к использованию замороженных активов России в пользу Украины. Так, 12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, которое приближает создание соответствующего механизма.

Об этом сообщили в самом Совете. Там отметили, что согласно документу, центральные депозитарии, владеющие активами Центробанка РФ на сумму более 1 млн евро, должны отдельно:

"учитывать чрезвычайные денежные остатки, накапливающиеся в результате ограничительных мер ЕС";

хранить соответствующие доходы.

При этом подчеркивается:распоряжаться доходами от российских активов депозитарии не могут. Однако по их обращению надзорные органы в каждой стране могут принимать решения о "высвобождении части этой чистой прибыли".

"Это решение открывает путь к принятию Советом решения о возможном создании финансового взноса в бюджет ЕС из этих чистых прибылей для поддержки Украины. А также ее восстановления и реконструкции в дальнейшем", – подчеркивают в Совете ЕС.

У Путина разразились угрозами из-за замороженных в ЕС миллиардов

Со своей стороны пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков начал угрожать западным союзникам Украины из-за планов использовать замороженные российские активы на благо нашей страны. Так, Песков пригрозил Европейскому Союзу (ЕС) и странам "Большой семерки" (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) "судами на многие десятилетия".

"В случае если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны, и они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие на многие десятилетия судебные перспективы... Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия, мы будем очень внимательно наблюдать", – заявил кремлевский спикер 5 февраля.

Он уточнил, что "РФ будет оспаривать такие решения". При этом Песков сказал, что Россия считает незаконной и саму заморозку своих активов, назвав ее "посягательством на чужую собственность", которое якобы "подрывает основы всей экономической системы".

Как сообщал OBOZ.UA, саммит ЕС 1 февраля утвердил план Еврокомиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов. Сами 260 млрд евро Центробанка РФ пока не будут изъяты и останутся на европейских счетах, а на помощь Украине переведут прибыль от них.

План позволяет использовать только 15 млрд евро за четыре года. По данным западных СМИ, большинство европейских стран опасается прибегать к конфискации российских активов именно из-за возможных "ответных шагов" Кремля. При этом в США недавно дали понять, что открыты для прямой конфискации активов страны-агрессора.

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