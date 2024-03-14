ЕС продолжит закупать зерно у России, но введет ограничения: готовится документ

ЕС не будет полностью прекращать закупки зерна из России и Беларуси – однако ограничит их объемы. Ожидается, что соответствующее предложение Еврокомиссия представит уже на следующей неделе (стартует 18 марта).

Об этом сообщает RMF FM. Отмечается: ограничения будут распространяться только на импорт российской и беларуской продукции в страны ЕС. Транзит же ее через эти страны будет по-прежнему разрешен.

"До сих пор не было количественных ограничений на импорт зерна из РФ, в то время как такие ограничения существуют для украинского импорта. Такое решение становилось все труднее поддерживать с нравственной и политической точки зрения", – говорится в сообщении.

Почему не хотят вводить полный запрет

В то же время полного эмбарго на российскую и беларускую продукцию в ЕС хотят избежать. Причина – опасения, что это может привести к:

глобальному колебанию цен;

проблемам с продовольственной безопасностью в мире, что "будет использовано пропагандой Кремля, который попытается показать, что Запад провоцирует голод в беднейших странах".

Сколько Россия продает зерна ЕС

Тем временем сама Россия стремительно наращивает продажу зерна в Евросоюз. Так, отмечается, по данным Евростата:

в 2022 году в ЕС было ввезено 970 тыс. тонн российского зерна;

в 2023 году – уже более 1,5 млн тонн.

"Таким образом, проблема с российской сельскохозяйственной продукцией стала реальной", – резюмировали аналитики.

Кто уже запретил зерно и продукты из РФ

В то же время в начале 2024 года Латвия уже ввела собственный запрет на ввоз агропродукции из России и Беларуси. В марте был официально утвержден перечень товаров, на которые распространяется запрет. В список вошли не только зерновые, бобовые и масличные культуры, но и многие овощи, а также продукты переработки агропродукции.

Как заявлял министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе, обеспечить продовольственную безопасность ЕС при запрете российской еды можно за счет агропродукции из Украины. "Все, что импортируется из России, может импортироваться из Украины. Таким образом (запретом импорта из РФ. – Ред.) мы поддержим Украину, а не будем помогать России подкармливать ее машину войны... Сейчас у нас есть эти трудности на (польской. – Ред.) границе. Мы полностью поддерживаем Украину. С точки зрения Европейского Союза то, что происходит на границе, не понятно", – сказал Краузе.

В Польше после введения латвийского эмбарго тоже задумались об аналогичных мерах на национальном уровне. Однако дальше обсуждений дело пока не пошло.

О необходимости заблокировать поставки из РФ неоднократно говорила и украинская сторона. В частности, об этом упоминал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Почему-то никто не говорит о российском зерне, которое поступает на европейский рынок... Почему-то никто из европейских фермеров не борется с зерном, которое в огромных объемах поступает на рынок Европы. Раскрутили одну тему, что во всем виновата Украина. Такое понимание существует на уровне этих протестующих", – отмечал Кулеба, говоря о польских протестах и блокаде границы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина готова ограничить объемы своего экспорта в Евросоюз ради снятия поляками блокирования границы между странами. Однако взамен хочет, чтобы ЕС запретил ввоз на свою территорию продукции из России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!