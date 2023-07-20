ЕС продлил нефтяное эмбарго и другие санкции против России: детали

Совет ЕС 20 июля принял решение продлить на шесть месяцев действие санкций, направленных против отдельных секторов экономики России, включая нефтяное эмбарго. Теперь ограничения будут действовать как минимум до 31 января 2024 года.

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Речь идет о санкциях, которые были введены еще в 2014 году в ответ на агрессию России против Украины и расширены с февраля 2022 года, говорится в сообщении Совета ЕС. Эти ограничения включают:

ограничения в сферах торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши;

запрет на импорт и транспортировку перевозимой по морю сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в ЕС;

отключение нескольких российских банков от SWIFT;

приостановку вещательной деятельности и действия лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем СМИ;

ограничения на экономические отношения с оккупированным Крымом и неподконтрольными правительству Украины районами Донецкой и Луганской областей;

индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) в отношении широкого круга физических и юридических лиц;

меры, призванные укрепить способность ЕС противодействовать обходу санкций.

"Совет ЕС вновь заявляет о том, что решительно осуждает агрессивную войну России против Украины, которая представляет собой явное нарушение Устава ООН, и напоминает о неизменной поддержке Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемого права на самооборону в условиях российской агрессии. ЕС будет и дальше оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австралия и Великобритания расширили санкции против России. В частности, Австралия внесла в санкционный список ряд российских и беларуских чиновников и компаний, а Британия – лиц связанных с ЧВК "Вагнер".

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