Британия и Австралия расширили санкции против России: в ОП раскрыли списки

Австралия и Великобритания расширили санкции против России. В частности, Австралия внесла в санкционный список ряд российских и беларуских чиновников и компаний, а Британия – лиц связанных с ЧВК "Вагнер".

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак. "Правительство Великобритании наложило санкции на лиц, связанных с ЧВК "Вагнер". Это еще не все – впереди важные санкционные новости", – заявил Ермак.

Кроме того, под санкции Австралии попали Татьяна Москалькова (уполномоченная по правам человека России), Андрей Турчак (первый заместитель председателя Совета Федерации), а также:

Вадим Шадур (генерал-майор Вооруженных Сил Республики Беларусь);

Александр Лозицкий (командир в/ч 65408 Лунинецкий аэродром ВС РБ);

Александр Кривец (командир 116-й гвардейской десантно-штурмовой авиационной Радомской Краснознаменной базы/Лидский аэродром ВС РБ);

Юрий Пыжик (командир белорусской 61-й истребительной авиабазы/аэродрома Барановичи ВС РБ);

Владимир Лепин (генеральный директор ОАО "Концерн Калашников").

Николай Колесов (генеральный директор ОАО "Вертолеты России").

Из компаний в санкционный список Австралии были внесены:

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт";

ОАО "Вертолеты России";

НПК "Техмаш";

ООО "Радиоавтоматика".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина требует расширения санкций против России и стран, которые помогают агрессору обходить уже существующие ограничения. Тот факт, что в иранском дроне, которым РФ атаковала Николаев, нашли западные запчасти, свидетельствует: нынешних санкций недостаточно.

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