Британия и Австралия расширили санкции против России: в ОП раскрыли списки
Австралия и Великобритания расширили санкции против России. В частности, Австралия внесла в санкционный список ряд российских и беларуских чиновников и компаний, а Британия – лиц связанных с ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщил руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак. "Правительство Великобритании наложило санкции на лиц, связанных с ЧВК "Вагнер". Это еще не все – впереди важные санкционные новости", – заявил Ермак.
Кроме того, под санкции Австралии попали Татьяна Москалькова (уполномоченная по правам человека России), Андрей Турчак (первый заместитель председателя Совета Федерации), а также:
- Вадим Шадур (генерал-майор Вооруженных Сил Республики Беларусь);
- Александр Лозицкий (командир в/ч 65408 Лунинецкий аэродром ВС РБ);
- Александр Кривец (командир 116-й гвардейской десантно-штурмовой авиационной Радомской Краснознаменной базы/Лидский аэродром ВС РБ);
- Юрий Пыжик (командир белорусской 61-й истребительной авиабазы/аэродрома Барановичи ВС РБ);
- Владимир Лепин (генеральный директор ОАО "Концерн Калашников").
- Николай Колесов (генеральный директор ОАО "Вертолеты России").
Из компаний в санкционный список Австралии были внесены:
- Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт";
- ОАО "Вертолеты России";
- НПК "Техмаш";
- ООО "Радиоавтоматика".
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина требует расширения санкций против России и стран, которые помогают агрессору обходить уже существующие ограничения. Тот факт, что в иранском дроне, которым РФ атаковала Николаев, нашли западные запчасти, свидетельствует: нынешних санкций недостаточно.
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