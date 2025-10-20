ЕС примет принципиальное решение по "репарационному кредиту" Украины: СМИ узнали подробности

Европейский Союз (ЕС) и его союзники продолжат оказывать Украине "регулярную и предсказуемую" финансовую поддержку. На этом фоне должны быть разработаны пути постепенного использования остатков наличности, связанных с активами российского Центробанка, замороженными в западных странах, для предоставления Украине "репарационного кредита" на $140 млрд евро.

Об этом говорится в проекте решения саммита лидеров ЕС, который состоится 23 октября, сообщает "Радио Свобода". Соответствующие предложения должна разработать Еврокомиссия.

"Европейский совет подчеркивает критическую необходимость обеспечения устойчивости Украины и наличия бюджетных и военных средств для продолжения... противодействия агрессии России... ЕС будет продолжать предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку в долгосрочной перспективе вместе с единомышленниками-партнерами и союзниками", – сказано в документе.

Главные положения документа

В 2025 году бюджет Украины был пополнен Евросоюзом на 20,5 млрд евро, а за все время полномасштабного вторжения – 177,5 млрд евро .

. ЕС ищет пути закрыть бюджетные потребности Украины на следующие два года, и лидеры ЕС "стремятся найти пути помощи".

Поэтому Еврокомиссию призвали разработать конкретные предложения относительно возможного постепенного использования остатков наличности, связанных с заблокированными российскими активами .

. Эти пути должны соответствовать законодательству ЕС и международному праву, а также принципам солидарности и распределения рисков ЕС.

Кто блокирует использование российских активов

Бельгия требует от ЕС отказаться от любой конфискации замороженных российских активов. Правительство страны опасается, что именно ему придется отвечать за возможные иски со стороны России, ведь большинство замороженных активов (190 млрд евро) хранятся в национальном Euroclear. Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что без совместных гарантий стран ЕС финансовое бремя может лечь на бельгийских налогоплательщиков.

"Эти гарантии не могут ограничиваться 170 млрд евро, которые Еврокомиссия предлагает разморозить. Потенциальный риск может быть значительно выше номинальной суммы. Гарантии не прекращают свое действие автоматически после отмены санкций. Арбитражные процедуры могут появиться еще через несколько лет", – сказал он во время неформального саммита в Копенгагене 2 октября.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее лидеры ключевых стран Европы – Франции, Германии и Великобритании – объявили о достижении договоренности по использованию замороженных активов России. Их хотят направить на поддержку украинской армии. В то же время это решение еще не свидетельствует о конфискации денег Кремля – против все еще выступает Бельгия, а сами представители "большой европейской тройки" отмечают важность координации с США.

