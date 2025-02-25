ЕС предложил Украине собственное соглашение о редкоземельных металлах: что известно
ЕС (Европейский Союз) предложил Украине соглашение о поставке 21 из 30 редкоземельных металлов, не требуя никаких ресурсов в обмен на помощь. В то же время США, наоборот, предлагают соглашение в обмен на значительные финансовые уступки со стороны Киева.
Об этом украинским чиновникам сообщил еврокомиссар по вопросам промышленности ЕС Стефан Сежурне, пишет Politico. Предложение было сделано во время его визита в Киев, приуроченного к третьей годовщине полномасштабного вторжения России.
Европейский Союз заявляет, что его предложение имеет дополнительную ценность, поскольку Брюссель не требует от Украины заключения соглашения, которое было бы невыгодным для Киева. Это контрастирует с позицией США, где администрация Дональда Трампа выдвинула Украине жесткие условия прав на ее природные ресурсы в обмен на поддержку в войне с Россией. По данным New York Times, Вашингтон требует от Киева отказа от доходов с минералов, нефти, газа и портов на сумму 500 миллиардов долларов.
Украина является одним из ключевых источников стратегически важных полезных ископаемых в Европе. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, страна владеет:
- наибольшими запасами лития в Европе, что критически важно для производства батарей и электротранспорта;
- значительными залежами титана, что может заменить российские поставки для европейской оборонной промышленности;
- самыми большими запасами урана на континенте, что будет способствовать развитию ядерной энергетики в ЕС.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова создавать совместные предприятия с европейскими компаниями для разработки этих ресурсов, что принесет пользу обеим сторонам. Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС не потребует от Украины никаких ресурсов в обмен на помощь.
Восстановление Украины и ее дальнейшее членство в ЕС могут стать важным фактором экономической консолидации Европы. Ожидается привлечение сотен миллиардов евро инвестиций, создание новых предприятий и рабочих мест как в Украине, так и в странах ЕС.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина и США перешли в финальную фазу переговоров по соглашению о полезных ископаемых. При этом сами переговоры украинская сторона характеризует как конструктивные.
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