ЕС предложил Украине собственное соглашение о редкоземельных металлах: что известно

ЕС (Европейский Союз) предложил Украине соглашение о поставке 21 из 30 редкоземельных металлов, не требуя никаких ресурсов в обмен на помощь. В то же время США, наоборот, предлагают соглашение в обмен на значительные финансовые уступки со стороны Киева.

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Об этом украинским чиновникам сообщил еврокомиссар по вопросам промышленности ЕС Стефан Сежурне, пишет Politico. Предложение было сделано во время его визита в Киев, приуроченного к третьей годовщине полномасштабного вторжения России.

Европейский Союз заявляет, что его предложение имеет дополнительную ценность, поскольку Брюссель не требует от Украины заключения соглашения, которое было бы невыгодным для Киева. Это контрастирует с позицией США, где администрация Дональда Трампа выдвинула Украине жесткие условия прав на ее природные ресурсы в обмен на поддержку в войне с Россией. По данным New York Times, Вашингтон требует от Киева отказа от доходов с минералов, нефти, газа и портов на сумму 500 миллиардов долларов.

Украина является одним из ключевых источников стратегически важных полезных ископаемых в Европе. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, страна владеет:

наибольшими запасами лития в Европе, что критически важно для производства батарей и электротранспорта;

значительными залежами титана, что может заменить российские поставки для европейской оборонной промышленности;

самыми большими запасами урана на континенте, что будет способствовать развитию ядерной энергетики в ЕС.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова создавать совместные предприятия с европейскими компаниями для разработки этих ресурсов, что принесет пользу обеим сторонам. Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС не потребует от Украины никаких ресурсов в обмен на помощь.

Восстановление Украины и ее дальнейшее членство в ЕС могут стать важным фактором экономической консолидации Европы. Ожидается привлечение сотен миллиардов евро инвестиций, создание новых предприятий и рабочих мест как в Украине, так и в странах ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина и США перешли в финальную фазу переговоров по соглашению о полезных ископаемых. При этом сами переговоры украинская сторона характеризует как конструктивные.

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