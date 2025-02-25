Отдельное соглашение ЕС и Украины о редкоземельных металлах: в Еврокомиссии объяснили громкое заявление о сотрудничестве

В Украине не будет нового соглашения с ЕС (Европейским Союзом) о редкоземельных металлах, поскольку такое сотрудничество уже продолжается с 2021 года. ЕС лишь подтвердил свою приверженность выполнению действующего меморандума, без изменений или новых предложений.

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Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Томас Ренье во время брифинга 25 февраля. Европейская комиссия официально опровергла информацию о том, что Европейский Союз якобы предложил Украине новое, более выгодное соглашение о критических материалах по сравнению с американским.

Во время визита коллегии еврокомиссаров в Киев 24 февраля еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне встретился с украинскими чиновниками. В ходе этих встреч он лишь подтвердил готовность ЕС выполнять обязательства, взятые на себя в рамках меморандума от 2021 года, и ускорить сотрудничество по укреплению взаимовыгодного партнерства. Это не означает, что Украина получила новые условия или предложения от ЕС, отметил Томас Ренье.

"Нет никакого нового предложения", – отметил представитель Еврокомиссии, пояснив, что сотрудничество между ЕС и Украиной в сфере критических материалов уже длится несколько лет. Это сотрудничество направлено не только на обеспечение цепей поставок для ЕС, но и на развитие местного производства и добавленной стоимости в Украине, что обеспечивает взаимную выгоду для обеих сторон.

Также Ренье отрицал какую-либо конкуренцию между Европейским Союзом и Соединенными Штатами в сфере сотрудничества с Украиной в отношении критических материалов. "Как видите, речь идет именно о сотрудничестве с Украиной, а не о какой-либо конкуренции с США", – подчеркнул спикер Еврокомиссии.

Украина продолжает тесное сотрудничество с Евросоюзом в сфере добычи и снабжения стратегическими ресурсами. В то же время новых договоренностей или изменений в этом вопросе во время последнего визита еврокомиссаров в Киев не состоялось.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина и США перешли в финальную фазу переговоров по соглашению о полезных ископаемых. При этом сами переговоры украинская сторона характеризует как конструктивные.

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