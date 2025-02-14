"Готовы создавать совместные предприятия": Шмыгаль пригласил ЕС добывать критические полезные ископаемые в Украине

Послевоенное восстановление Украины в статусе члена Европейского Союза (ЕС) поможет экономической консолидации Европы. В частности, украинская сторона готова создавать совместные с европейцами предприятия по добыче критических для Евросоюза полезных ископаемых – в частности, лития, титана и урана.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в статье для Politico. По его словам, самой Украине тоже выгодно это сотрудничестве, ведь в стране появятся новые предприятия и рабочие места.

"Восстановление Украины станет важным фактором консолидации Европы. Речь идет о сотнях миллиардов евро инвестиций, которые создадут новые производства и рабочие места как в Украине, так и в странах ЕС. Ведь Украина владеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых", – заявил Шмыгаль.

В частности, речь идет о редкоземельных металлах, но не только о них, говорится в статье премьер-министра. Он указал, что:

Украина занимает первое место в Европе по запасам урана.

"Мы способны не только покрыть собственные энергетические потребности, но и экспортировать уран, особенно в условиях растущего спроса на ядерную энергетику в ЕС", – отметил Шмыгаль.

В Украине самые большие запасы лития в Европе.

В 2021 году в мире было потреблено 460 тысяч тонн карбоната лития, а к 2030 году спрос вырастет до 6 миллионов тонн. "Мы готовы создавать совместные предприятия, которые дадут ЕС стратегическое преимущество", – говорится в статье.

Украина среди мировых лидеров по запасам титана.

Только 10% разведанных запасов разрабатывается. "Поэтому мы можем полностью заменить импорт российского титана для европейской промышленности, включая оборонный сектор", – заверил Шмыгаль.

Он назвал восстановление нашей страны "возможностью для Европы расти вместе с Украиной". Кроме разработки месторождений полезных ископаемых Шмыгаль отметил еще одну сферу выгодного сотрудничества – сочетание финансовых возможностей ЕС с военным опытом Украины.

"Согласившись на вступление Украины, страны ЕС не просто расширят свои границы. Они получат надежный щит – украинскую армию, которая своим уникальным боевым опытом станет форпостом общей безопасности", – считает глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что украинцы уже почти с нуля создали производственную инфраструктуру для дронов. В 2022 году Украина произвела всего 5 тыс. дронов. Уже в 2024 году на фронт было отправлено более 1 млн только FPV-дронов.

"Вступление Украины в ЕС – это не только моральная обязанность, но и стратегический шаг, прежде всего необходимый самому Евросоюзу. Это шаг, который усилит Европу в военном измерении и укрепит геополитические позиции по всему миру. Европе нужна Украина, чтобы защитить себя", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает анализировать проект финансового соглашения с США по редкоземельным металлам. Ответ планируют предоставить на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.

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