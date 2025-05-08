Европа не подарит режиму Путина замороженные миллиарды: в стране ЕС раскрыли детали

Некоторые страны Европейского Союза (ЕС) уже работают над тем, чтобы Россия не получила обратно 240 млрд евро активов, замороженных из-за полномасштабной агрессии против Украины. Также уже началась работа над достижением консенсуса по продлению санкций против России в июне.

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Об этом на полях неформального саммита министров иностранных дел стран ЕС в Варшаве заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом сообщает Укринформ.

"Не могу представить, что тот или иной лидер в Европе может вернуться после июньского совещания по вопросам иностранных дел и сказать, что мы предоставили Путину 240 миллиардов евро в качестве "награды" за все, что он сделал", – сказал Цахкна.

В июне этого года ЕС должен принять решение о продлении санкций против РФ. Но для этого нужен консенсус всех 27 стран-членов Евросоюза, поэтому нужно провести соответствующую работу.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы найти выход. Нам нужен этот консенсус или другие решения, формирующие различные коалиции для поддержки правительства Бельгии, которое фактически владеет большинством этих активов. Их нельзя оставлять в одиночестве", – сказал министр.

После начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны "Большой семерки" (G7) заморозили около 300 млрд евро в активах Центрального банка РФ. Подавляющее большинство из них (около 190 млрд евро) хранится в центральном депозитарии безопасности Бельгии.

Некоторые европейские страны, включая Украину, Польшу и страны Балтии, давно настаивали на конфискации этих активов, но ключевые страны ЕС (в частности Германия и Франция) и Еврокомиссия ранее отказались от этого из-за опасений, что арест государственного имущества создаст прецедент в международном праве. Кроме того, в Европейском центральном банке обеспокоены тем, что статус евро как безопасного варианта для иностранных резервов может оказаться под угрозой, поскольку иммобилизованные активы номинированы преимущественно в евро.

Как уже сообщал OBOZ.UA, бельгийский депозитарий Euroclear готовится конфисковать около 3 миллиардов евро суверенных российских активов, которые были заморожены в рамках санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения. Средства планируют направить на компенсации западным инвесторам, которые понесли потери после конфискации их активов в России.

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