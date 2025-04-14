ЕС хочет от США новое соглашение о газе: чем Европа может "подкупить" Трампа

Страны Европейского Союза (ЕС) снова готовы покупать больше сжиженного природного газа (СПГ) у США. После приостановки новых пошлин Белым домом Европа готова возобновить переговоры об увеличении поставок американского топлива, но хочет получить более конкурентные цены.

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Об этом сообщило POLITICO, ссылаясь сразу на трех европейских чиновников. По их словам, таким образом в ЕС стремятся снизить градус в отношениях с администрацией Трампа.

Среди предложений, которые подготовили европейцы, – агрегирование спроса. Это позволит ЕС размещать большие заказы на СПГ, что может удовлетворить Белый дом, где потребовали от Европы покупать больше американского газа. В то же время Европа хочет получить "особую" цену.

Это предложение уже не ново, отмечают журналисты. ЕС уже несколько последних месяцев пытается привлечь администрацию Трампа к этому вопросу, но, по словам дипломатов, это не заинтересовало Вашингтон. Впрочем из-за давления бизнеса, напуганного действиями Трампа, тактика Белого дома может измениться.

"Эти предложения рассматриваются уже в течение определенного времени, но мы надеемся, что теперь появилась реальная возможность добиться прогресса", – сказал один из чиновников.

То, что Трамп отложил на 90 дней введения пошлин, объявленных в отношении товаров из большинства стран мира, в Европе восприняли как возможность продвинуть свое предложение по СПГ. Тем более, что у Трампа открыто заявили, что ожидают от торговых партнеров США предложений ради исправления ситуации – в частности, ранее президент США обвинял Европу в том, что она должна тратить на нефть и газ из Соединенных Штатов на 350 млрд долларов больше.

С другой стороны, некоторые европейские чиновники тоже открыто заявляли о желании потреблять больше американского топлива. Это также может помочь ЕС окончательно разорвать энергетические связи с Россией.

Тем не менее, СПГ закупают не правительства, а конкретные компании, и в некоторых странах ЕС компании уже закупают максимальное количество сжиженного газа у США. Кроме того, жизнеспособность схема агрегирования спроса тоже вызывает вопрос – ее запустили после полномасштабного вторжения РФ в Украину с целью сбить заоблачные цены на газ, но к ней присоединилось не так много компаний, как планировалось. Вопрос цен на американский СПГ также вызывает беспокойство.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ЕС стремятся заменить поставки газа из России. Для этого рассматриваются несколько различных способов, в частности , увеличение его закупки у других стран, включая США, а также расширение использования возобновляемых источников энергии.

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