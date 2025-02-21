В ЕС "придумали" план отказа от российского газа: в Reuters узнали детали

Европейский Союз (ЕС) стремится увеличить закупку газа от других стран – включая США. Цель – заменить поставки из России.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: также в ЕС намерены расширить использование возобновляемых источников энергии – ради сокращения общей зависимости от топлива.

"Вместо того чтобы тратить деньги налогоплательщиков на газ, доход от которого идет в казну Путина для ведения войны ... должны обеспечить производство собственной энергии. Задача – сделать так, чтобы эта энергия была дешевой и не российской", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по словам комиссара ЕС по энергетике Дана Йоргенсена, пока же ЕС продолжает нуждаться в газе. А потому блоку нужно "искать другие источники, кроме России". В частности, отметил он, речь может идти об увеличенном импорте из США.

Ранее же в Financial Times сообщали, что в Евросоюзе рассматривают временное ограничение цены на газ. Причина – ее рекордный рост: в середине февраля стоимость ресурса в Европе достигала 2-летнего максимума.

Впрочем, отмечалось, идея ценового ограничения вызвала беспокойство в энергетических и финансовых кругах, представители которых считают, что это "подорвет доверие" к европейской системе торговли газом. А кроме того, заставит участников рынка перейти на альтернативные механизмы за пределами ЕС.

"Еврокомиссия рассматривает ограничение в рамках обсуждений "чистого промышленного соглашения". В документе должны быть изложены способы поддержки тяжелой промышленности ЕС, столкнувшейся с рядом проблем – в частности, агрессивными торговыми мерами США и планами по переходу Евросоюза на "зеленую" энергию", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Украина готова предоставить США свои подземные хранилища газа (ПХГ) для хранения их сжиженного природного газа (СПГ, LNG). По мнению властей страны, это обеспечит энергетическую независимость Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!