Экспорт бензина из России может остановиться: названа дата

В России могут снова запретить экспорт бензина, причем уже с 1 августа. Продажи топлива за границу требуют остановить из-за дефицита на внутреннем рынке в самой РФ. Российские чиновники умалчивают о причинах, но к проблемам очевидно привели украинские удары по НПЗ агрессора. Очередной запрет на экспорт нефтепродуктов сократит экспортные доходы Кремля.

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С призывом остановить экспорт выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). "Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается", – цитируют заявление ведомства российские СМИ.

В ФАС отметили, что запрет на вывоз топлива за границу "позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса". Сам спрос, как уверяют в ФАС, якобы связан с полевыми работами и "плановым" ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Насколько "плановым" на самом деле является ремонт НПЗ после дроновых ударов – вопрос открытый.

Ранее в России уже взлетели цены на бензин. Непрерывный рост цен продолжается с начала июня. Несмотря на то, что спрос на бензин на бирже рос, нефтяные компании в июне снижали его продажи. Все дело в нехватке ресурса после атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Так, производство бензина на НПЗ в мае оказалось ниже плана правительства на 7%, а нефтяные компании были вынуждены распродавать запасы. За первую половину июня они сократились почти на 30 тыс. тонн.

РФ уже не первый раз после нападения на Украину ограничивает поставки бензина, дизеля и других нефтепродуктов за границу. Предыдущий запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта 2024 года. Позже его действие приостановили до 1 августа.

Кроме того, аналогичное эмбарго вводилось в конце сентября 2023 года из-за стремительного роста внутренних цен на бензин и дизель. В начале осени-2023 в некоторых регионах РФ даже возник дефицит горючего.

Эти ограничения были сняли в середине ноября-2023. Россия не раскрывает данные о том, сколько валютной выручки было недополучено из-за запрета. Однако следует учитывать, что продукция нефтепереработки является одной из важных экспортных отраслей для РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, также в России с 1 июля 2024 года повысили тарифы на газ для всех категорий потребителей – на 11,2%. Правительство РФ назвало целью поддержку "Газпрома", который в 2023 году понес рекордные убытки.

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