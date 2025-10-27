Экономическая удавка вокруг России затягивается: в США раскрыли эффект от санкций

Доходы российского бюджета от экспорта нефти уже упали на 20%, а, благодаря последним санкциям США против "Роснефти" и "Лукойла", в будущем они могут снизиться еще на 30%. Это свидетельствует о том, что РФ не смогла защитить свою экономику от западного давления.

Как заявил на телеканале CBS министр финансов США Скотт Бессент, российские власти всеми силами делают вид, будто экономика страны-агрессора выдерживает санкционное давление. Однако это далеко не так.

"Если пересмотреть все российские тезисы, они постоянно повторяют: "мы иммунизировали экономику от этого". Но они не иммунизировали экономику. Их нефтяные доходы упали на 20% в годовом измерении. Я предполагаю, что это может уменьшить их еще на 20-30%", – отметил министр.

Бессент назвал действия президента США Дональда Трампа решительными и подчеркнул: все, что тот делает, приближает Россию к столу переговоров. Министр отметил, что инфляция в РФ уже превышает 20% и именно нефть финансирует российскую военную экономику, поэтому США могут существенно ударить по доходам бюджета РФ.

"Думаю, Россия почувствует боль немедленно. Могу сказать, что мы уже видим: Индия полностью остановила закупки российской нефти. Многие китайские нефтеперерабатывающие заводы тоже прекратили это делать", – добавил он.

Санкции США

23 октября министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Первый заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на ужесточение американских санкций против российской нефтяной отрасли. По его словам, Соединенные Штаты совершили "акт войны против России" Кроме того, в очередном приступе агрессии Медведев пригрозил усилить обстрелы Украины.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление диктатора Владимира Путина, который накануне назвал новые санкции Соединенных Штатов такими, что "не повлияют на экономику России". Американский президент сказал журналистам, что готов "посмотреть на эффект через шесть месяцев", намекнув на неизбежный результат действия ограничений.

Как уже сообщал OBOZ.UA, администрация Трампа подготовила дополнительные санкции против российской экономики, если глава Кремля Владимир Путин продолжит медлить с прекращением войны. Официальные лица США также сообщили европейским коллегам, что они поддерживают использование ЕС замороженных российских активов для покупки американского оружия для Украины.