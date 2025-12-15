Латвия выделит дополнительные 5 млн евро на беспилотники для Украины: что известно

Латвия дополнительно выделит еще 5 млн евро на военную помощь Украине, решение поддержали депутаты латвийского Сейма. Деньги на это перенаправят из бюджета Министерства иностранных дел на этот год.

Видео дня

Средства планируют направить на закупку беспилотных систем для украинских воинов. О подробностях решения, а также о том, как выделению денег поспособствовал постоянный саботаж европейских усилий по прекращению российско-украинской войны со стороны Венгрии, рассказало издание Delfi.

Что известно

Депутаты Сейма Латвии поддержали перераспределение пяти миллионов евро на закупку беспилотных систем для поддержки Украины в 2025 году, пишет издание.

"Планируется, что финансирование в размере 5 млн евро будет перенаправлено из бюджетной программы Министерства иностранных дел Латвии на текущий год, предназначенной для вклада Латвии в Европейский мирный механизм", – отмечено в материале.

В Delfi добавили, что указанные средства перераспределены в Минобороны Латвии для "обеспечения закупки беспилотных систем для поддержки Украины и содействия развитию латвийской промышленности в сфере технологий двойного назначения".

Примечательно, что в определенной степени то, что у украинских воинов появятся дополнительные дроны, является "заслугой" Венгрии, чье правительство последовательно саботирует все европейские усилия по помощи Украине и завершению российско-украинской войны.

"МИД Латвии указывает, что перераспределение средств возможно, поскольку Венгрия заблокировала решение о предоставлении военной поддержки Украине через Европейский мирный механизм. Поэтому запланированные Латвией взносы в механизм на 2025 год не были использованы в полном объеме, и неиспользованная сумма перераспределяется в пределах средств, доступных в госбюджете", – пишет Delfi.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Чехии рассказали, сколько боеприпасов передали Украине в 2025 году. Прага смогла полностью выполнить взятые на себя обязательства.

Также стало известно, что Украина получит оружие на 5 млрд долларов через PURL.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!