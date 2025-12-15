Оккупационные войска РФ ищут новых наемников в Иране, используя листовки. Фото

Российская Федерация активно ищет наемников в Иране, пытаясь привлечь новое "мясо" к участию в войне против Украины. Для вербовки россияне используют социальные сети, а также обычные листовки.

Центр противодействия дезинформации сообщил, что в ряде иранских городов прямо на улицах появились объявления с обещанием "работы". За присоединение к армии страны-агресора иностранцам обещают 20 тысяч долларов "подъемных" и примерно 2 тысячи долларов ежемесячно.

Листовки ведут к Telegram-каналу, созданному в ноябре 2025 года, где вербовка осуществляется на нескольких языках.

Один из рекрутеров рассказал, что кампанию координируют россияне, которые находятся на территории Исламской Республики Иран.

"Несмотря на попытки российского посольства в Иране отрицать причастность, это типичный элемент системной вербовочной сети РФ, которая много лет ищет наемников в бедных и кризисных странах. Иран – одна из самых уязвимых целей из-за экономической ситуации, высокого уровня безработицы и большого количества афганских беженцев, которые часто становятся мишенью таких схем", – объяснили в ЦПД.

То есть речь идет не об отдельном эпизоде, а о более широкой стратегии агрессора для компенсации огромных потерь и подготовки новых наступательных действий.

"По оценкам разведки, Россия уже завербовала не менее 18 тысяч иностранцев из 128 стран, часто путем обмана, давления или финансовой эксплуатации", – добавила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В Южно-Африканской Республике 39-летняя радиоведущая Нонкулулеко Мантула предстала перед судом – ее обвиняют в вербовке местных жителей для участия в войне против Украины на стороне российской оккупационной армии. Следствие установило, что она склонила к такому решению по меньшей мере четырех мужчин.

– Главное управление разведки МО Украины сообщило, что Россия до конца 2025 года намерена привлечь 12 тысяч рабочих из Северной Кореи для обеспечения производства дронов-камикадзе типа "Шахед" на предприятии в "Алабуге" (Татарстан).

