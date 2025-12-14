"Энергоатом" смог реализовать схему "шлагбаум" благодаря "Укроп.": эта компания известного бизнесмена за время большой войны в 12 раз увеличила доход

ООО "Укроп.", которое принадлежит известным предпринимателям Валерию и Сергею Горбаню, за время большой войны в 12 раз увеличило свои доходы. А еще именно эта ООО подписала контракт с "Энергоатомом", который позволил ему попасть в перечень оборонно-промышленных предприятий и защититься от исполнительных производств.

Именно договор с "Укроп." дал возможность участникам "схемы Миндича" организовать схему "шлагбаум". Подрядчикам не платили за уже оказанные услуги, пока они не заплатят откат (так утверждает НАБУ). И именно наличие "Энергоатома" в перечне оборонно-промышленных предприятий помогло избежать исполнительных производств. У подрядчиков не было возможности законным путем возвращать долги – именно благодаря договору с "Укроп.".

Письмо от "Укроп." и помощь в схеме

Именно письмо директора ООО "Укроп." от 29.07.2024 № У-646/2907 позволило "Энергоатому" требовать от подрядчиков откаты. "Укроп." подарили участникам схемы инструмент, благодаря которому они включили "Энергоатом" в перечень оборонно-промышленных предприятий, в отношении которых останавливаются исполнительные производства.

Впервые об этом написал на своей странице глава профильной ВСК, нардеп Ярослав Железняк. Он добавил, что "Укроп." накануне подписал контракт с одной из частей Нацгвардии, а "Энергоатома" сделал соисполнителем этого контракта. "Энергоатом" получил письмо от "Укроп." и заявил: поскольку они помогают выполнять оборонный контакт, то также должны считаться предприятием оборонно-промышленного комплекса.

OBOZ.UA направил запросы в "Укроп." и пытался разобраться, действительно ли ООО нужно было сделать "Энергоатом" соисполнителем, насколько такая практика распространена, однако ответ мы не получили. Вполне вероятно, что конкретный договор с частью Нацгвардии подписали исключительно для того, чтобы сделать "Энергоатом" соисполнителем. При том на самом деле такое партнерство – аномальная ситуация. Она выглядит как то, что создано исключительно ради организации схемы.

Более того, накануне "Энергоатом" пытались включить в перечень оборонно-промышленных предприятий без такого контракта, однако депутаты делать это отказались. Тогда фигуранты "пленок Минича", вероятно, и придумали, как обойти правила.

Такое сотрудничество между "Укроп." и организаторами схем в "Энергоатоме" вызывает много вопросов. "Укроп." входит в группу компаний "Аскания". Это успешный и, казалось бы, прозрачный бизнес, с известными владельцами. Они фигурируют в публикациях и рейтингах Forbes, владельцы группы братья Валерий и Сергей Горбани (они же владельцы "Укроп.") рассказывают о том, куда и сколько средств инвестировали и как успешно строят свой бизнес.

При этом по меньшей мере для части компаний "Аскании" настоящий успех пришел за последние несколько лет. Так, согласно данным YouControl:

ООО "Укроп." . В 2021-м – доход в 388,5 млн грн, а в 2024-м – 4 млрд 803 млн грн. Доход вырос в 12,3 раза;

. В 2021-м – доход в 388,5 млн грн, а в 2024-м – 4 млрд 803 млн грн. ООО "Зброяр". В 2021-м – доход в 215,4 млн грн, а в 2024-м – 1 млрд 395 млн грн. Доход вырос в 6,4 раза;

В 2021-м – доход в 215,4 млн грн, а в 2024-м – 1 млрд 395 млн грн. ООО "Аскания Энерджи". В 2021-м – доход в 414 млн грн, а в 2024-м – 1 млрд 149 млн грн. Доход вырос в 2,7 раза;

В 2021-м – доход в 414 млн грн, а в 2024-м – 1 млрд 149 млн грн. ООО "Аскания Трейдинг". В 2021-м – доход в 703,4 млн грн, а в 2024-м – 1 млрд 393 млн грн. Доход вырос в 1,98 раза;

В 2021-м – доход в 703,4 млн грн, а в 2024-м – 1 млрд 393 млн грн. ООО "Аскания-Флора". В 2021-м – доход в 543 млн грн, а в 2024-м – 998 млн грн.Доход вырос в 1,8 раза.

Стоит отметить, что это далеко не весь перечень ООО, принадлежащих Сергею и Валерию Горбаням. Некоторые компании были созданы недавно. Например, ООО "Аскания Энерджи Трейд" зарегистрировали только в конце 2021-го. За прошлый год компания имела доход в размере 888 млн грн.

Что известно о компании

ООО "Укроп." входит в корпоративную группу "Аскания". Эта группа компаний работает в отраслях: импорт, производство и дистрибуция продуктов питания, логистические услуги, производство стрелкового оружия, сельское хозяйство (выращивание роз), переработка и экспорт меда, услуги охраны и обучение сотрудников служб безопасности частных и государственных структур.

Владельцы: Валерий и Сергей Горбань. Это довольно известные предприниматели, а гендиректора "Аскания Групп" Сергея Жила Forbes недавно включил в тройку самых успешных менеджеров . На страницах этого издания можно найти большое интервью с Жилой. Там он рассказывает о том, как ему удается масштабировать бизнес в условиях войны. Но, наверное, все секреты менеджер все же не раскрыл.

"Укроп." зарегистрирован уже более 11 лет назад, за два последних года доходы компании взлетели. Связано ли это с помощью участникам "схемы Миндича", не известно. Однако значительная часть бизнеса группу "Аскания" зависит именно от государственных тендеров. Что интересно, в группе также есть и энергетические компании.

OBOZ.UA детально изучает подрядчиков "Асании" и скоро подробно расскажет о связях "Укроп." с фигурантами "схемы Миндича".

