В Украине готовятся к новому масштабному "большому строительству": что хотят построить в обход России

В Украине намерены построить подводную кабельную систему Kardesa, которая должна значительно повысить надежность и устойчивость отечественной телекоммуникационной инфраструктуры. Ожидается, что она соединит страну с Болгарией, Турцией и Грузией.

Об этом сообщили на Правительственном портале. Там отметили:

Заниматься строительством будут Vodafone Group и "Vodafone Украина".

Ожидается, что маршрут пройдет по Черному морю и станет частью цифрового коридора, который в обход России объединит Европу и Азию.

"Vodafone Group и "Vodafone Украина" приступят к строительству подводной кабельной системы. В Европе главным партнером выступает глобальный Vodafone. А участок подводного кабеля по дну Черного моря будет финансироваться в том числе украинским Vodafone и реализовываться вместе с Минцифры", – говорится в сообщении.

В самом же Vodafone Украина отметили, что первый выход кабеля на побережье запланирован в Болгарии в 2027 году. Следующими этапами станут:

Турция,

Грузия,

Украина.

"Работы на украинском участке будут проходить исключительно в международно признанных безопасных зонах... Система Kardesa обеспечит увеличенную пропускную способность в Черноморском регионе – более 500 терабит в секунду дополнительно", – рассказали в операторе.

Что Украина получит от строительства

В целом глобальной целью проекта является повышение надежности и безопасности связи в Черноморском регионе. А также создание альтернативного маршрута, обходящего территорию России.

Также, отметили на Правительственном портале, строительство подводной сети должно принести Украине и другие выгоды. В частности:

Повышение транзитного потенциала.

Реализация проекта сделает страну "ключевым транзитным звеном между Европой и Азией".

Проект должен создать новые рабочие места. По ожиданиям, он будет стимулировать развитие инфраструктуры:

дата-центров;

точек обмена трафиком и цифровой экономики.

"Это будет способствовать привлечению инвестиций и создаст новые рабочие места, особенно для инженеров, проектных менеджеров и IT-специалистов", – объяснили на Правительственном портале.

Добавление дополнительных 500 Тбит/с пропускной способности для Черноморского региона.

Это "критически важно для роста объема трафика" от 5G, ИИ, стриминговых сервисов.

