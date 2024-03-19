Деньги должны были пойти на армию: польская блокада границы забрала у ВСУ 7,7 млрд грн всего за месяц

Украина из-за блокады границы польскими фермерами только за февраль 2024 года недополучила 7,7 млрд грн – сумму сравнимую со стоимостью 385 тыс. FPV-дронов. Эти средства должны были попасть в государственный бюджет и быть полностью направлены на финансирование безопасности и обороны, как и другие таможенные поступления. То есть блокадаподрывает способности Украины финансировать армию.

Цифра содержится в отчете Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по экономической безопасности. Документ обнародовал первый замглавы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ("Голос").

В целом по сравнению с январем-2024 сумма таможенных в феврале снизилась на 7,5 млрд. Показатель составил 39,8 млрд грн.

"Снижение таможенных платежей в феврале 2024 года в основном обусловлено возобновлением с 9 февраля блокирования польскими протестующими автомобильных дорог подъезда к пунктам пропуска на границе. Расчетные недопоступления таможенных платежей – 7,7 млрд грн", – говорится в документе.

В отчете объясняется, что основным источником наполнения госбюджета от таможенных платежей является налог на добавленную стоимость (НДС) с ввозимых товаров. Этот "ввозной" НДС полностью зачисляется в общий фонд госбюджета, то есть в полном объеме направляется на обеспечение обороноспособности государства. С 2024 года акцизный налог также полностью направляется в общий фонд госбюджета.

"Пошлины – общий фонд госбюджета за единственным исключением. Таким образом, блокирование границы негативно влияет не только на деловую активность бизнеса, но и сужает возможности финансирования обороны Украины вследствие недопоступления таможенных платежей", – указано в результатах анализа.

В начале марта были также озвучены общие цифры убытков Украины от блокады границы. За все время польских протестов, с ноябре-2023, по словам посла Украины в Польше Василия Зварыча, страна потеряла от польской блокады границы 500 млн долларов, или около 19 млрд грн.

Это наносит серьезный удар не только по украинской экономике, но и по обороне страны, а значит, также угрожает и безопасности Польши, отметил Зварыч. Такая ситуация выгодна исключительно стране-агрессору России, а потому польским фермерам пора перестать поддаваться пропаганде и наконец разблокировать границу.

Как сообщал OBOZ.UA, от блокады границы страдает не только Украина, но и польский бизнес. з-за забастовок на границе польские компании, которые ведут бизнес с Украиной, потеряли десятки миллионов долларов за четыре месяца. И это только прямые убытки.

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