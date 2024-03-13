Блокада границы бьет по самой Польше: бизнес озвучил потери

Блокада поляками границы с Украиной наносит ущерб не только украинскому бизнесу, но и польским предпринимателям. Из-за забастовок на границе польские компании, которые ведут бизнес с Украиной, уже потеряли десятки миллионов долларов за четыре месяца. И это только прямые убытки.

Такие данные предоставил председатель Совета международного общества польских предпринимателей в Украине Шимон Ващин на пресс-конференции. "Это прямой ущерб в течение 4 месяцев от недопоставленных товаров, потери заработка, потерь текущих контрактов фактически. Конкретной цифры тут нет, но это десятки миллионов долларов в течение 4 месяцев, это точно", – отметил он.

По данным Ващина, каждая из 44 опрошенных Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) польских компаний в Украине потеряла из-за блокады в среднем по 700 тыс. долларов. То есть только эти компании суммарно лишились более чем 30 млн долларов.

"То, что мы сейчас недопоставляем товары, не можем выполнять обязательства по контрактам, подпадаем под штрафы... Это значит, потери продолжатся даже после остановки протестов на границе... Мы не можем быть уверены в возможности регулярных поставок, поэтому отношения с нашими партнерами находятся под угрозой. Нужны гарантии, которые предприниматели с обеих сторон границы сейчас, к сожалению, не в состоянии предоставить", – отметил Ващин.

Представители польского бизнеса также подчеркивают, что рассчитывают на плодотворные переговоры министров сельского хозяйства Украины и Польши 28 марта в Варшаве. Предприниматели призывают власти обеих стран принять меры для деблокады границы.

Ранее были также озвучены колоссальные цифры убытков Украины от блокады границы. За все время польских протестов, по словам посла Украины в Польше Василия Зварыча, наша страна потеряла от польской блокады границы 500 млн долларов, или около 19 млрд грн.

Это наносит серьезный удар не только по украинской экономике, но и по обороне страны, а значит, также угрожает и безопасности Польши, отметил Зварыч. Такая ситуация выгодна исключительно стране-агрессору России, а потому польским фермерам пора перестать поддаваться пропаганде и наконец разблокировать границу.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск 9 марта провел встречу с польскими фермерами, которые устроили протесты на границе. Никаких соглашений они пока не достигли, поэтому блокада будет продолжаться.

Сами протестующие продлили сроки забастовки на границе до 30 апреля. Ранее протесты собирались закончить 10 марта. Таким образом фермеры хотят добиться введения ограничений ввоза в страну агропродукции из Украины, хотя активно закупают беларускую и российскую продукцию и не бастуют против нее.

В то же время на уровне Евросоюза уже обсуждается введение эмбарго на зерно и продукты из России. И польские евродепутаты – одни из главных сторонников этой идеи.

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