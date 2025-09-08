Делегация ЕС отправится в США для переговоров по санкциям: какие ограничения готовят для Кремля

ЕС (Европейский Союз) и США готовят новый пакет санкций против России, который коснется банков, нефтяного сектора, платежных систем и криптовалютных бирж, переговоры состоятся на этой неделе в Вашингтоне для согласования совместных действий. Отмечается, что эти меры должны усилить экономическое давление на Кремль и ограничат обходные пути для торговли и поставки критически важных товаров.

О том, что делегация ЕС отправилась в Вашингтон на обсуждение ограничений против РФ, сообщает Bloomberg. Это станет уже 19-м пакетом санкций ЕС с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Кого могут коснуться новые ограничения

По информации источников, новые меры ЕС планируют направить на примерно полдюжины российских банков и нефтяных компаний, а также на платежные и кредитные системы, криптовалютные биржи. Блок рассматривает запрет на перестрахование российских танкеров и санкции против теневых судов, перевозящих нефть, а также против нефтетрейдеров в третьих странах. Кроме того, санкции могут распространиться на экспорт товаров и химикатов, которые используются в военной промышленности России, и на компании, которые их поставляют, в частности китайские фирмы.

ЕС также может применить свой "инструмент против обхода" впервые против Казахстана, запрещая поставки машин и комплектующих, которые перенаправляются в Россию для производства оружия. Дополнительно рассматривают ограничения на визы, санкции против портов, обслуживающих санкционированные танкеры, и ограничения на технологии искусственного интеллекта, которые могут иметь военное применение.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил готовность усилить давление на Россию и обсуждает возможность введения вторичных тарифов и санкций против энергетических компаний, таких как "Роснефть" и "Лукойл". США и ЕС пытаются координировать свои действия для того, чтобы экономическое давление заставило Кремль сесть за стол переговоров с Украиной. При этом президент Дональд Трамп воздерживается от прямых санкций, хотя критикует европейцев за торговлю российской нефтью и призывает оказывать давление на Китай.

Несмотря на многочисленные ограничения, Россия находит способы обхода санкций, закупая товары у Китая и других третьих стран и продавая нефть и газ в Индию и других покупателей. Поэтому эффективность предыдущих пакетов ЕС и США была ограниченной, и новые санкции направлены на устранение таких лазеек и усиление контроля.

Главной целью нового пакета является усиление экономического давления на Россию, чтобы Кремль прекратил войну против Украины. Европейские и американские чиновники стремятся согласовать меры, чтобы они были эффективными и не допускали обходных схем, а также включали контроль за поставками критически важных товаров для российской военной промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона усилить давление на Россию, чтобы заставить Владимира Путина договариваться о мире. Условием для такого давления должна стать поддержка партнеров в Европе.

