США готовы усилить давление на РФ, но при одном условии: Бессент раскрыл детали

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Вашингтона усилить давление на Россию, чтобы заставить Владимира Путина договариваться о мире. Условием для такого давления должна стать поддержка партнеров в Европе.

Такое заявление Бессент сделал в эфире американского телеканала NBC в воскресенье, 7 сентября. По его словам, США и Европейский Союз должны сотрудничать, чтобы "разрушить" российскую экономику.

"Российская экономика окажется в полном коллапсе"

Бессент добавил, что США готовы к партнерству с Европой с целью введения дополнительных санкций против стран, которые покупают российскую нефть.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры пошли вслед за нами", – сказал Бессент в эфире программы Meet the Press.

Министр добавил, что "сейчас мы соревнуемся" между тем, как долго смогут продержаться защитники Украины, и как долго сможет продержаться экономика РФ.

"И если США и ЕС смогут вмешаться, ввести больше санкций, вторичные тарифы для стран, которые покупают российскую нефть, российская экономика окажется в полном коллапсе, и это приведет президента Путина за стол переговоров", – заявил Бессент.

Что известно о санкциях США

В августе администрация президента США Дональда Трампа ввела 50-процентные пошлины на товары из Индии, что является одними из самых высоких, которые Штаты вводили против любого иностранного государства.

Такой шаг был связан с продолжением закупок Нью-Дели российской нефти.

Комментарии Бессента прозвучали всего через несколько часов после того, как Россия осуществила свою крупнейшую воздушную атаку за всю войну, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека и было повреждено здание правительства в Киеве, отмечает NBC.

2 сентября Скотт Бессент указал, что Путин после встречи с Трампом на Аляске резко усилил удары по Украине, поэтому Белый дом рассматривает все варианты санкций против России.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября министр торговли США Говард Лутник призвал Индию обдумать свое решение продолжить покупать нефть в РФ. Он заявил, что следствием этого являются 50-процентные пошлины и неизвестно, как долго Нью-Дели сможет их платить.

