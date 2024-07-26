Что украинцам делать с долларами: в НБУ рассказали, чего ожидать от курса

В НБУ не видят причин для резких колебаний курса. Напротив, там уверяют: сейчас существуют все предпосылки, чтобы ситуация на валютном рынке оставалась устойчивой. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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Об общей ситуации сообщили в самом регуляторе. Там отметили: среди них – функционирование морского коридора, которое позволяет активно экспортировать различные товарные группы. А также ожидание:

поступлений валюты от продажи нового урожая;

3,9 млрд долларов от США.

"Ситуация стабилизировалась. И в дальнейшем НБУ будет принимать надлежащие меры, чтобы обеспечить устойчивость валютного рынка. Валютная политика будет учитывать необходимость сохранять контроль над инфляционными ожиданиями и достигать 5% цели по инфляции на прогнозном горизонте", – говорится в сообщении.

Почему рос курс доллара

В то же время, объяснили в Нацбанке, ослабление гривни в последние недели было вызвано рядом факторов. В частности, ростом спроса на валюту, который "довольно существенно превышал оценку структурного дефицита ее".

"Это обусловливалось как ростом бюджетных расходов и влиянием смягчения валютных ограничений. Так и временным уменьшением предложения валюты, в частности из-за исчерпания прошлогоднего урожая", – рассказали в регуляторе.

Удастся ли заработать на скупке и перепродаже долларов

В то же время, несмотря на то, что в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара. Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

Как объяснил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), стоимость гривни будет находиться на относительно текущих позициях и по другим причинам. В частности, из-за:

стабильной работе морского коридора и довоенные объемы перевозок морем, что поддерживает экспорт;

наличие у НБУ достаточных международных резервов и инструментов для поддержания курса.

"Не "открою Америку", если скажу, что девальвационный прессинг сохранится, потому что война продолжается, ограничивая наш экспортный и логистический потенциал, а порождаемая ею неопределенность стимулирует отток валюты по финансовым операциям частного сектора. …Единственное, что могу сказать относительно уверенно, что не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года", – объяснил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достигнуть 42,1 грн. А средневзвешенный курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 40,7 грн.

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