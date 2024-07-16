Курс достигнет важной отметки: украинцам рассказали, что будет с долларом в 2024 году

В банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достигнуть 42,1 грн. Вечером же 16 июля банки установили стоимость наличной американской валюты на среднем уровне 40,93/41,45 грн (покупка/продажа). Обменники – 41,04/41,56 грн.

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О курсовых ожиданиях рассказал OBOZ.UA глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов. Он отметил: средневзвешенный курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 40,7 грн.

"До конца года мы еще увидим курсовые изменения. Ведь рынок жив и с достаточно активными игроками, главным среди которых является Национальный банк Украины", – говорится в сообщении.

Впрочем, отмечается, именно в связи с ролью НБУ на валютном рынке маловероятны какие-либо катаклизмы, которые сведут на нет достижения монетарной политики. По словам банкира, регулятор будет реализовывать стратегию на дальнейшую либерализацию валютного рынка, постепенно упраздняя действующие ограничения.

"Кроме того, относительная курсовая стабильность во втором полугодии будет обусловлена ​​тем, что Украина в этом году получит более 37 млрд долларов внешней макрофинансовой помощи, что позволит покрыть часть невоенных расходов госбюджета, а собственные международные валютные резервы, объем которых в первом полугодии колебался от 35 млрд долларов до 42 млрд долларов, позволяют в случае неотложной необходимости достаточно гибко регулировать спрос и предложение", – считает Мамедов.

Официальный курс резко вырос и достиг исторического уровня

В то же время, Национальный банк обновил официальный курс доллара на 17 июля до 41,26 грн. Чем не только установил исторический рекорд, но и превысил значение курса, заложенного правительством в Госбюджет-2024 – 40,7 грн.

Впрочем, стоит помнить: колебания официального курса являются обычным явлением. Как уже объяснял глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), наличный курс выше 40 грн/доллар в Украине фиксировался еще в июле 2022 года. И по прошествии почти двух лет ситуация на наличном валютном рынке "едва изменилась", отмечает нардеп.

Кроме того, он напомнил: правительство при расчетах проекта бюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году). Сейчас курс едва ли превышает расчетный показатель среднего по году. А, учитывая, что до этого он был ниже, у гривни все еще есть запас прочности, чтобы вписаться в бюджетный "прогноз".

По словам же руководителя департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, в краткосрочной перспективе в Украине все же не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, нет смысла скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать.

"Конечно, НБУ не дает никаких ориентиров по поводу динамики и глубины возможной девальвации курса, но на рынке сложилось понимание, что эти движения вряд ли будут резкими. Вряд ли мы будем видеть резкое изменение обменного курса за короткий промежуток времени", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам финансового аналитика Алексея Козырева, в украинских банках и обменниках ожидается значительное изменение курса наличного доллара. В частности, в банках до конца текущей рабочей недели (19 июля) стоимость американской валюты, по прогнозам, будет находиться в рамках от 40,55 до 41,5 грн.

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