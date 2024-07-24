Удастся ли заработать на скупке и перепродаже долларов: украинцам рассказали, чего ожидать от курса

Несмотря на то, что в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом, до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара (на 25 июля НБУ обновил официальный курс до 41,22 грн). Дело в том, что после принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга призрак дефолта исчез, а в целом Украина сохраняет широкую финансовую поддержку партнеров. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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О сложившейся ситуации рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: стоимость гривни будет находиться на относительно текущих позициях и по другим причинам. В частности, из-за:

стабильной работе морского коридора и довоенные объемы перевозок морем, что поддерживает экспорт;

наличие у НБУ достаточных международных резервов и инструментов для поддержания курса.

"Не "открою Америку", если скажу, что девальвационный прессинг сохранится, потому что война продолжается, ограничивая наш экспортный и логистический потенциал, а порождаемая ею неопределенность стимулирует отток валюты по финансовым операциям частного сектора. …Единственное, что могу сказать относительно уверенно, что не ожидаю резких изменений и колебаний на валютном рынке до конца этого года", – объяснил нардеп.

Почему растет курс доллара

В то же время, он признал: гривня ослабляется 8-й месяц подряд. Так, с начала 2024 года она девальвировала:

на 7,9% к курсу на 31 декабря 2023 года;

на 6,9% по среднему курсу ("если сравнивать средний курс за неполные 7 месяцев 2024 – 39,3 грн/долл – против аналогичного периода прошлого года, когда действовал фиксированный курс").

При этом Гетманцев подчеркнул: фундаментальных факторов давления на гривню несколько. Это:

"существенный постоянный внешнеторговый дефицит на уровне 2,5 млрд долларов в среднем в месяц (за 5 месяцев 2024 года)";

уменьшение объемов и ритмичности внешнего финансирования (по сравнению с прошлым годом);

расширение валютной либерализации как части переходной монетарной и валютной политики НБУ.

"Как результат, за 5 месяцев с начала 2024 года дефицит платежного баланса составил 1,56 млрд долларов, тогда как в прошлом году за этот период у нас был профицит 6,82 млрд долларо. Конечно, это влияет на валютный курс", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достигнуть 42,1 грн. А средневзвешенный курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 40,7 грн.

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