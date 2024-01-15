Чиновникам в Украине перекроили зарплаты, началась большая чистка вакансий: раскрыты детали сокращений

В Украине с 1 января вступила в действие новая система оплата труда госслужащих, а вакансий госслужбы стало меньше почти на 20 тыс. При этом сокращение касается именно пустых вакансий, которые годами "висят" в госорганах. Должности и оклады работающих чиновников от этого могут существенно измениться.

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Инициатива, предположительно, позволит сэкономить около 8 млрд грн бюджетных средств, которые пойдут на нужды обороны. Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире телемарафона.

"В Украине до сокращения этих условных почти 20 тыс., по данным за третий квартал 2023 года, было порядка 32-33 тыс. вакансий. Зачем они держались в органах? Чтобы держать фонд, которым компенсировать мизерные зарплаты. И всегда считалось, что у нас расздутые штаты. Никто не пробует сравнить штат министерства в Украине со штатом министерства в рядовой стране ЕС и удивиться, насколько у нас маленькие штаты", – отметил Немчинов.

Однако он признал, что кадровая проблема в госорганах существует. "Когда годами не заполняются вакансии, чтобы иметь фонд оплаты труда, чтобы платить минималку людям... Они висят годами. Сейчас, когда структура оплаты труда изменится и будет достойный должностной оклад, которой зависит от выполнения обязанностей, уже не будет нужды в т.н. раздутых штатах", – объяснил министр.

Он также уточнил, что законопроект о новой системе оплаты труда чиновников пока все еще не принят. Но новые правила все же пришлось ввести "обходным путем". "Поскольку государство нуждается в оптимизации расходов, нормы были имплементированы Министерством финансов для закона о госбюджете на 2024 год", – рассказал Немчинов.

По его словам, в Украине меняется сама суть системы оплаты труда для чиновников. Раньше они имели мизерный должностной оклад, а все остальное получали в качестве надбавок. "Например, в местных госадминистрациях, чтобы выплатить хотя бы минимальную зарплату, были т.н. премии и надбавки, они составляли по 300-400% к должностному окладу", – рассказал Немчинов.

Теперь же надбавки будут ограничены. Например, за выслугу лет можно будет прибавлять к окладу не более 30%. Такое же ограничение выставляется для премий.

Немчинов добавил, что с 15 января заработала горячая линия 0 800 505 442. Обращаться могут госслужащие, чтобы уточнить, что будет с их зарплатами, а также должностями после сокращения. "Возможно, изменится внутренняя структура органа исполнительной власти", – отметил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на опасения профильных министров, глава правительства Денис Шмыгаль уверяет, что в 2024 году пенсии и зарплаты учителей и врачей будут выплачиваться вовремя. А индексация пенсий, как и запланировано, пройдет в марте.

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