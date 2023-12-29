Прогнозы по пенсиям и зарплатам не сбудутся? Премьер-министр рассказал, что будет с выплатами в 2024 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что в 2024 году пенсии и зарплаты учителей и врачей будут выплачиваться вовремя. А индексация пенсий, как и запланировано, пройдет в марте.

Видео дня

Таким образом он опроверг ранее озвученную министрами соцполитики и экономики информацию, что индексация может не состояться, а выплата зарплат, в частности учителям, может задерживаться. Премьер отметил:

29 декабря был утвержден план Ukraine Facility для предоставления его Европейской комиссии;

согласование финальной версии плана откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро на 4 года;

из этих денег 39 миллиардов будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности.

"Пенсии и зарплаты учителей и врачей в следующем году так же будут выплачиваться в срок. Индексация пройдет в марте, как это предусматривает закон", – сказал глава правительства.

При этом он признал: в следующем году Украина будет нуждаться в более 37 млрд долларов внешнего финансирования. Однако уже сейчас:

достигнуты договоренности с 11-ю государствами о многолетних программах финансирования;

"есть программа расширенного финансирования с МВФ и поддержка других международных финансовых организаций".

Почему встал вопрос по пенсиям и зарплатам

Слова Шмыгаля, видимо, стали реакцией на недавние заявления министров соцполитики и экономики Оксаны Жолнович и Юлии Свириденко. Они отмечали, что в случае отсутствия международной финансовой помощи от западных партнеров:

индексация пенсий может не произойти;

выплаты зарплат, в частности учителям, могут задерживаться.

"Возможно, не удастся, если действительно будут такие риски (отсутствие международной финансовой помощи. – Ред.), говорить об индексации. Но базовая пенсия будет выплачена, и на это мы найдем средства из внутренних украинских ресурсов", – сказала Жолнович.

Свириденко же отметила: приоритетом для Украины станет оборона и обслуживание долга. А это означает, что если иностранная помощь не поступит, властям, возможно, придется задержать выплату зарплаты для:

500 тыс. государственных служащих;

1,4 млн учителей;

а также пенсии 10 млн получателей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Шмыгаль потребовал созвать экстренную встречу с международными донорами в январе-2024. Причина – проблемы с финансированием бюджетных расходов Украины в начале 2024 года ввиду отсутствия макрофинансовой помощи от США и Европейского Союза (ЕС). В частности, речь идет о выплате зарплат госслужащим и пенсий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!