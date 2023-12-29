Прогнозы по пенсиям и зарплатам не сбудутся? Премьер-министр рассказал, что будет с выплатами в 2024 году
Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что в 2024 году пенсии и зарплаты учителей и врачей будут выплачиваться вовремя. А индексация пенсий, как и запланировано, пройдет в марте.
Таким образом он опроверг ранее озвученную министрами соцполитики и экономики информацию, что индексация может не состояться, а выплата зарплат, в частности учителям, может задерживаться. Премьер отметил:
- 29 декабря был утвержден план Ukraine Facility для предоставления его Европейской комиссии;
- согласование финальной версии плана откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро на 4 года;
- из этих денег 39 миллиардов будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности.
"Пенсии и зарплаты учителей и врачей в следующем году так же будут выплачиваться в срок. Индексация пройдет в марте, как это предусматривает закон", – сказал глава правительства.
При этом он признал: в следующем году Украина будет нуждаться в более 37 млрд долларов внешнего финансирования. Однако уже сейчас:
- достигнуты договоренности с 11-ю государствами о многолетних программах финансирования;
- "есть программа расширенного финансирования с МВФ и поддержка других международных финансовых организаций".
Почему встал вопрос по пенсиям и зарплатам
Слова Шмыгаля, видимо, стали реакцией на недавние заявления министров соцполитики и экономики Оксаны Жолнович и Юлии Свириденко. Они отмечали, что в случае отсутствия международной финансовой помощи от западных партнеров:
- индексация пенсий может не произойти;
- выплаты зарплат, в частности учителям, могут задерживаться.
"Возможно, не удастся, если действительно будут такие риски (отсутствие международной финансовой помощи. – Ред.), говорить об индексации. Но базовая пенсия будет выплачена, и на это мы найдем средства из внутренних украинских ресурсов", – сказала Жолнович.
Свириденко же отметила: приоритетом для Украины станет оборона и обслуживание долга. А это означает, что если иностранная помощь не поступит, властям, возможно, придется задержать выплату зарплаты для:
- 500 тыс. государственных служащих;
- 1,4 млн учителей;
- а также пенсии 10 млн получателей.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Шмыгаль потребовал созвать экстренную встречу с международными донорами в январе-2024. Причина – проблемы с финансированием бюджетных расходов Украины в начале 2024 года ввиду отсутствия макрофинансовой помощи от США и Европейского Союза (ЕС). В частности, речь идет о выплате зарплат госслужащим и пенсий.
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