Часть украинцев могут лишить субсидий: что нужно сделать до 1 июля

В 2024 году до 1 июля необходимо обратиться за продлением жилищных субсидий тем, кто одновременно отвечает ряду критериев, включая проживание на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий. Это можно сделать лично, по почте или онлайн, а невыполнение этого требования может привести к перерывам в выплатах пособия.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). "Для продления получения выплат граждане должны до 1 июля 2024 года обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с заявлениями о назначении жилищной субсидии или льготы", – говорится в сообщении.

Кому нужно обратиться за продлением жилищной субсидии или льготы

Согласно информации от ПФУ, за продлением жилищной субсидии или льготы должны обратиться граждане, одновременно соответствующие определенным критериям. А именно:

является получателем жилищно-коммунальной субсидии или льготы;

жилищно-коммунальной субсидии или льготы; являлись получателем субсидии или льготы по состоянию на начало полномасштабной агрессии российской федерации 24 февраля 2022 года;

субсидии или льготы по состоянию на начало полномасштабной агрессии российской федерации 24 февраля 2022 года; проживали (или проживают) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

или в зоне активных боевых действий; с начала полномасштабной агрессии не обращались в органы социальной защиты населения или Пенсионного фонда Украины за переназначением субсидии или льготы.

Процедура подачи заявления

Для продления получения жилищной субсидии или льготы до 1 июля 2024 г. необходимо подать заявление и необходимые документы. Это можно сделать несколькими способами:

лично: через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин или центры предоставления административных услуг (ЦНАПы);

через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин или центры предоставления административных услуг (ЦНАПы); почтой: по адресу органа Пенсионного фонда Украины;

по адресу органа Пенсионного фонда Украины; онлайн: через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Действие".

Согласно постановлению Правительства от 8 мая 2024 года №521, граждане, проживающие в 2022 году на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, где структурные подразделения не имели возможности осуществлять свои полномочия, должны обратиться в органы ПФУ с заявлениями о назначении жилищной субсидии или льготы по 1 июля 2024 года. Это касается тех, кому льготы и жилищные субсидии выплачивались согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 7 марта 2022 г. №215 "Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения ".

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