Некоторым украинцам льготы на свет увеличили в разы: кто будет платить меньше

Из-за непрерывных обстрелов страной-агрессоркой Харьковщины правительство решило в пять раз увеличить субсидии и льготы на электроэнергию для жителей региона. Теперь она составит 530 грн, а льгота – 370 грн.

Как сообщили в Министерстве социальной политики Украины, такое решение было принято, чтобы обеспечить социальную поддержку уязвимым категориям населения Харьковщины. Поскольку из-за постоянных обстрелов жители некоторые населенные пункты были полностью обесточены, некоторые местные жители были вынуждены пользоваться альтернативными источниками энергии.

В частности, они используют дизельными генераторы. Стоимость 1кВт, произведенного на дизельном топливе составляет 13,5 грн, в то время как электроэнергия, поставляемая централизованно, в пять раз дешевле.

"Благодаря этому решению, средний размер субсидии на услугу по снабжению и распределению электрической энергии, которую получают харьковчане, увеличится со 106 грн до 530 грн в месяц, льготы с 74 грн до 370 гривен", – отметили в Минсоцполитики.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) насчитали в Харьковской области около 35,7 тыс. получателей жилищных субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Новые выплаты им будут перечислены автоматически – дополнительно обращаться для этого в госучреждения не нужно. Также ПФУ перечислит субсидию после окончания отопительного сезона – старые выплаты действовали до 30 апреля.

В то же время, обратиться с заявлением, декларацией и необходимыми документами в органы ПФУ для назначения субсидий и расчета размера выплат нужно:

внутренне перемещенным лицам;

людям, которые получали субсидию, и хотят изменить информацию о семье;

людям, получающим субсидию на арендуемое жилье;

тем, кто с начала полномасштабного вторжения получал выплаты по централизованному механизму (субсидии для проживающих на временно оккупированных территориях Украины или территориях активных боевых действий рассчитывались по данным 2022 года).

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что более 50 тысяч домохозяйств в Украине отвечают условиям для предоставления субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, но пренебрегают этим.

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