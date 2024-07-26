"Большая семерка" выделит Украине кредит на $50 млрд: его будут платить за счет денег России

Страны "Большой семерки" ( G7 – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) вскоре достигнут соглашения о выделении Украине кредита в 50 млрд долларов. Этот кредит обеспечат арестованными российскими активами. Сделка может быть достигнута уже к октябрю.

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Об этом, как передает Reuters, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Выступая перед журналистами в кулуарах встречи G20 министров финансов и руководителей центральных банков в Рио-де-Жанейро, Джентилоне сказал, что был достигнут значительный прогресс в технических и юридических аспектах кредита, согласованного в июне.

"Я думаю, что мы достигаем очень хорошего прогресса в техническом, но также и в политическом плане. Мы только вчера провели встречу по этому чрезвычайному займу для Украины", – сказал он. Министр уверен, что правительства смогут ввести это до октября.

Кредит в размере 50 млрд долларов будет обслуживаться за счет доходов, полученных от активов российского центрального банка на сумму около 300 млрд долларов. То есть, Украина платить не будет.

Большинство замороженных денег, около 210 млрд евро (228 млрд долларов), находится в Европе. Около 10 миллиардов долларов в Соединенных Штатах, 10 миллиардов в Великобритании и около 30 миллиардов в Японии. Это означает, что основная часть денег для обслуживания ссуды будет поступать от активов, замороженных ЕС, который каждые шесть месяцев продолжает свое решение о санкциях против России, включая замораживание активов. Необходимость частого возобновления санкций вызвала беспокойство в Соединенных Штатах как фактор риска для стабильности потока доходов для обеспечения предложенного займа.

Как сообщал OBOZ.UA, главными темами саммита стран G7 стали война России против Украины, а также вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Президент Владимир Зеленский также принял участие в мероприятии, в частности, он провел встречу с лидером США Джо Байденом.

Важным решением стало то, что страны G7 договорились о выделении 50 миллиардов долларов от доходов из замороженных российских активов для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины.

Кроме того, для нашей страны главным результатом 50-го саммита "Большой семерки" стало больше средств противовоздушной обороны для защиты украинских городов.

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