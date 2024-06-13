В Италии стартует саммит лидеров G7, запланирована встреча Зеленского и Байдена: все подробности

В Италии 13 июня стартует саммит лидеров стран "Большой семерки", главными темами которого станет война России против Украины, а также вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Президент Владимир Зеленский также примет участие в мероприятии, в частности, он планирует провести встречу с главой Белого дома Джо Байденом.

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Также в ходе саммита политики должны окончательно решить судьбу российских активов, замороженных после нападения РФ на Украину. OBOZ.UA выяснял, чего ожидать от встречи в Италии нашей стране.

Кроме лидеров стран G7 – Италии, Франции, Германии, Великобритании, США, Канады и Японии, ожидается участие в саммите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Индии Нарендры Моди, президентов Бразилии и Аргентины Луиса Инасио Лула да Силвы и Хавьера Милея.

Война РФ против Украины в центре внимания "Большой семерки"

Война в Украине является главной темой в повестке дня саммита G7. Ожидается, что в ходе консультаций с лидерами "Большой семерки" украинский президент в очередной раз укажет на потребности ВСУ для отражения российской агрессии. Зеленский, вероятно, будет просить у партнеров больше дальнобойного оружия, боеприпасов и еще больше возможностей в противовоздушной обороне.

Стоит отметить, что накануне саммита федеральный канцлер Германии Олаф Шольц уже пообещал Украине предоставление дополнительных систем ПВО. В то же время другие европейские страны, в частности, те, на вооружении которых есть такие необходимые Украине ЗРК Patriot, медлят с поставками систем вооружения.

Отправка военнослужащих НАТО в Украину

Кроме того, в ходе саммита G7 в Италии, вероятно, будет затронут вопрос развертывания западных военных сил в Украине. На сегодняшний день страны "Большой семерки" не пришли к единому мнению в этом вопросе. Самой активной остается Франция, ведь президент Эммануэль Макрон уже неоднократно повторял, что готов отправить свои войска в Украину.

Великобритания также открыты для командировки своих военных в Украину, но речь идет пока лишь об инструкторах и советниках, которые смогут обучать украинских военнослужащих. При этом Германия, Италия и Соединенные Штаты выступают категорически против отправки западных войск на территорию Украины.

Многомиллиардная поддержка Украины

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев заявил, что саммит G7 в Италии будет очень важным для Украины в финансовом аспекте, потому что одна из главных тем, которая по инициативе США будет обсуждаться на встрече, будет секьюритизация российских активов.

По его словам, речь идет о выпуске ценных бумаг, обеспеченных доходами от замороженных активов банка РФ в долгосрочной перспективе. За счет продажи этих ценных бумаг планируется предоставить Украине льготное финансирование на сумму около 50 млрд долларов, начиная с 2025 года. В то же время Гетьманцев подчеркнул, что сейчас остается много несогласованных вопросов, как будет структурировано соглашение. В частности, пока неизвестно, какие страны и в какой пропорции обеспечат финансирование и как будут обеспечены гарантии того, что активы большая часть которых находится в ЕС, будут долгое время иметь статус замороженных и генерировать финансовый поток.

Гетьманцев уверен, что в случае одобрения вопроса предоставления финансирования, это будет очень важная веха для Украины на ближайшие годы. По его словам, это позволит закрыть потребность во внешнем финансировании на 2025 год, которая Минфином оценивается в 32 млрд долларов. Также парламентарий подчеркнул, что Украина сможет получить гарантию получения такого финансирования независимо от политических циклов, в частности выборов в США.

Встреча Зеленского и Байдена на полях G7

Накануне саммита G7 в Италии Белый дом анонсировал двухсторонние переговоры президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби заявил, что главы государств встретятся, чтобы обсудить "решительную поддержку Украины как сейчас, так и в будущем". Также Кирби пообещал, что по итогам встречи Байден и Зеленский дадут пресс-конференцию.

В Белом доме обещают, что во время саммита "Большой семерки" будут сделаны смелые шаги, чтобы показать диктатору Владимиру Путину, что время не на его стороне, и он не сможет переждать поддержку США в борьбе за свободу украинского народа. Представитель Белого дома также подчеркнул, что российская агрессия не только угрожает демократии в Украине, но фактически влияет на безопасность во всей Европе.

Кроме того, по информации СМИ, в ходе переговоров Зеленский и Байден намерены подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, подписав такое соглашение, Соединенные Штаты дадут понять, что поддержка Украины сохранится надолго в будущем.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 достигли договоренности о выделении 50 миллиардов долларов для Украины путем использования замороженных российских активов. Решение будет принято на саммите G7, который запланирован на 13-15 июня.

Напомним, в Вашингтоне ранее заявили, что президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают использование прибыли от замороженных активов РФ для помощи Украине.

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