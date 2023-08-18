Банки определились с курсом доллара до самой осени: нужно ли скупать валюту

До конца августа на наличном валютном рынке Украины не ожидается серьезных изменений. Соответственно, массово скупать доллары – как и продавать их – причин нет.

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Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, с 21 августа и до конца месяца курс американской валюты будет колебаться в пределах 37,2–37,7 грн. В то же время:

разница между курсом покупки и продажи будет на минимальном уровне в 15-25 коп.;

ежедневные колебания не превысят 30 коп.;

рынку будет присущ баланс между спросом и предложением без уклонов в ту или иную сторону.

"На следующей неделе и до конца месяца ситуация на наличном рынке обещает быть достаточно спокойной. По крайней мере, в настоящее время нет причин для любых курсовых форс-мажоров", – объяснил баанкир.

Во что вкладывать деньги

В свою очередь, руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий рассказал OBOZREVATEL, что ввиду сложившейся ситуации более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

"Если говорить о горизонте инвестирования, к примеру, в 2-3 года, мы видим, что ставки по ОВГЗ доходят до около 20%. Соответственно, было бы более стратегически вкладывать гривню в них. Ведь вряд ли доллар будет дорожать на более чем 20% в год", – объяснил эксперт.

В то же время он признал: полностью доверять гривне сейчас "было бы наивно". Ведь ввиду войны глобально что-либо прогнозировать сейчас тяжело.

Какой курс сейчас

Утром 18 августа же банки повысили курс наличного доллара в Украине до 37,4/38,1 грн (в покупке/в продаже). Это сразу на 13 коп. больше в покупке, чем днем ранее, и на 15 коп. – в продаже.

Среди крупных учреждений самый высокий курс в покупке выставили ПУМБ и Креди Агриколь Банк – 37,5 грн. За ними – Укрэксимбанк, 37,45 грн. Продавал доллар дороже всего Креди Агриколь Банк – 38,6 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "индекс Биг Мака" показал "справедливый" курс доллара в Украине. Гривня оказалась уже не в топ-5 недооцененных валют мира.

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