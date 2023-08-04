"Индекс Биг Мака" показал "справедливый" курс доллара в Украине: гривня уже не в топ-5 недооцененных валют

Доллар в Украине "должен" стоить около 18,8 грн, а сама гривня недооценена на 49,5% согласно так называемому индексу Биг Мака. При этом гривня выплата из топ-5 самых недооцененных валют в мире.

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К таким выводам пришло британское издание The Economist в июльском исследовании "Недооцененность национальных валют". Данные в нем получены на основе "индекса Биг Мака".

Рассчитали "реальный" курс доллара так: на момент проведения исследования в США бургер "Биг Мак" стоил $5,58, тогда как в Украине – 105 грн. Если разделить 69 на 5,81, получится 18,82.

Именно такой, по мнению аналитиков, является "справедливая" цена американской валюты в Украине. При этом официальный курс доллара в Украине остается фиксированным и составляет 36,56 грн.

В июле 2023 года гривня, по оценке аналитиков, стала седьмой в списке самых недооцененных валют мира. Еще в январе украинская валюта была четвертой и входила в топ-5 этого рейтинга. В июле же самыми недооцененными валютами стали:

тайваньский доллар (недооценен на 57,2%);

индонезийская рупия (54,8%);

индийская рупия (54,5%);

египетский фунт (51,3%);

южноафриканский ранд (49,7%).

Также "индекс Биг Мака" показывает и переоцененные валюты. Их в июле 2023 года оказалось семь (полугодом ранее было пять). Это:

швейцарский франк (переоценен на 38,5%);

норвежская крона (24%);

уругвайское песо (22,9%);

аргентинское песо (7,4%);

евровалюта (4,3%);

шведская крона (2,8%);

датская крона (1,3%).

Впрочем, следует понимать, что "индекс Биг Мака" не является полноценным инструментом для оценки стоимости валют. Дело в том, что индекс учитывает только покупательскую способность. В реальности же на курс влияют и другие факторы, в том числе фундаментальные показатели экономики страны. Потому индекс показывает лишь общую логику курсов валют.

Индекс Биг Мака – что и это и как рассчитывают

The Economist рассчитывает "индекс Биг Мака" дважды в год еще с 1986-го. В основе подсчетов лежит стоимость классического бургера из McDonald's в разных странах. Выбор именно этого блюда объясняют тем, что "Биг Мак" можно рассматривать как своеобразный аналог продуктовой корзины – в его состав входят хлеб, мясо и овощи.

В качестве "нулевой отметки" берется цена "Биг Мака" в США. Предполагается, что при "справедливом курсе" бургер должен стоить столько же в любой стране мира.

С американским прайсом сравнивают цену, которая установлена в национальной валюте страны. Эту сумму переводят в доллары по текущему курсу. И если полученное число оказывается выше цены "Биг Мака" в США, валюта страны считается переоценённой, если ниже – недооценённой.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам, наличный курс доллара в Украине до середины августа будет колебаться в пределах уже существующего коридора. Однако на валютном рынке зреет напряжение из-за проблем с аграрным экспортом.

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