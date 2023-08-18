Украинские банки отказались от предыдущего курса доллара: какую выставили новую цену валюты

Банки повысили курс наличного доллара в Украине. Утром18 августа его стоимость составляет 37,4/38,1 грн (в покупке/в продаже). Что сразу на 13 коп. больше в покупке, чем днем ранее, и на 15 коп. – в продаже.

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Среди больших учреждений самый высокий курс в покупке выставили ПУМБ и Креди Агриколь Банк – 37,5 грн. За ними – Укрэксимбанк, 37,45 грн.

Самый низкий – OTP Bank, 37 грн. А также Райффайзен Банк и Укргазбанк – 37,2 грн.

Продает доллар дороже всего Креди Агриколь Банк – 38,6 грн. А кроме того:

Райффайзен Банк – 38,3 грн;

ПУМБ, Укрэксимбанк – 38,25 грн.

Дешевле всего – ПриватБанк, 37,95 грн. А также:

Укргазбанк – 37,99 грн;

OTP Bank – 38 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс на черном рынке

На черном рынке курс определили на уровне 37,9/38,1 грн (в покупке/в продаже). Это:

на 10 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 2 коп. – в продаже.

Курс от НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Доллар ожидают важные изменения

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, после 20 августа курс доллара все еще будет колебаться в пределах 37,2-37,7 грн. Однако далее возможны важные изменения.

Он объяснил: они связаны, прежде всего, с вопросом либерализации валютного рынка. В частности, возможным возвращением:

инфляционного таргетирования;

плавающего курса валют.

"Мы предполагаем, что отмена официального курса валют вполне может произойти уже в сентябре. При этом формирование единого курса будет происходить с учетом рыночного валютного курса (курс обменных пунктов). Именно поэтому следующую неделю можно воспринимать как своеобразную проекцию либерализованного сентябрьского курса валют", – спрогнозировал Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "индекс Биг Мака" показал "справедливый" курс доллара в Украине. Гривня оказалась уже не в топ-5 недооцененных валют мира.

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