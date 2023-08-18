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Украинские банки отказались от предыдущего курса доллара: какую выставили новую цену валюты

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
8,4 т.
Банки повысили курс наличного доллара в Украине

Банки повысили курс наличного доллара в Украине. Утром18 августа его стоимость составляет 37,4/38,1 грн (в покупке/в продаже). Что сразу на 13 коп. больше в покупке, чем днем ранее, и на 15 коп. – в продаже.

Видео дня

Среди больших учреждений самый высокий курс в покупке выставили ПУМБ и Креди Агриколь Банк – 37,5 грн. За ними – Укрэксимбанк, 37,45 грн.

Самый низкий – OTP Bank, 37 грн. А также Райффайзен Банк и Укргазбанк – 37,2 грн.

Продает доллар дороже всего Креди Агриколь Банк – 38,6 грн. А кроме того:

  • Райффайзен Банк – 38,3 грн;
  • ПУМБ, Укрэксимбанк – 38,25 грн.

Дешевле всего – ПриватБанк, 37,95 грн. А также:

  • Укргазбанк – 37,99 грн;
  • OTP Bank – 38 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Курс доллара в банках Украины

Какой курс на черном рынке

На черном рынке курс определили на уровне 37,9/38,1 грн (в покупке/в продаже). Это:

  • на 10 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;
  • на 2 коп. – в продаже.
Динамика среднего курса валют в банках

Курс от НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

В Украине вырос наличный курс доллара

Доллар ожидают важные изменения

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, после 20 августа курс доллара все еще будет колебаться в пределах 37,2-37,7 грн. Однако далее возможны важные изменения.

Он объяснил: они связаны, прежде всего, с вопросом либерализации валютного рынка. В частности, возможным возвращением:

  • инфляционного таргетирования;
  • плавающего курса валют.

"Мы предполагаем, что отмена официального курса валют вполне может произойти уже в сентябре. При этом формирование единого курса будет происходить с учетом рыночного валютного курса (курс обменных пунктов). Именно поэтому следующую неделю можно воспринимать как своеобразную проекцию либерализованного сентябрьского курса валют", – спрогнозировал Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "индекс Биг Мака" показал "справедливый" курс доллара в Украине. Гривня оказалась уже не в топ-5 недооцененных валют мира.

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