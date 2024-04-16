Банки не стали удерживать курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках ощутимо подорожал наличный доллар. В полдень 16 апреля они выставили его курс на среднем уровне 39,3/39,8 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. выше, чем днем ранее, в покупке и на 15 коп. в продаже.

В целом крупные учреждения продают американскую валюту по 39,8-39,95 грн. Так:

ПриватБанк – 39,8 грн;

Укрэксимбанк – 39,85 грн;

ПУМБ – 39,9 грн;

Укрсиббанк – 39,8 грн;

Сенс Банк – 39,9 грн;

Универсал Банк – 39,8 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,95 грн.

Покупают же они ее по 38,7-39,45 грн. В частности:

Приватбанк – 39,2 грн;

Укрэксимбанк – 39,25 грн;

ПУМБ – 39,4 грн;

Укрсиббанк – 39,2 грн;

Смысл Банк – 39,45 грн;

Универсал Банк – 38,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,35 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Подорожал доллар и в обменниках. Они определили его стоимость на среднем уровне 39,3/39,79 грн (покупка/продажа), что:

на 6 коп. выше в покупке, чем днем ранее;

на 11 коп. в продаже.

Официальный курс доллара побил исторический рекорд

В то же время, НБУ обновил официальный курс доллара до очередного исторического рекорда. На 16 апреля тот рассчитан на уровне 39,47 грн, что сразу на 17 коп. превышает предыдущий максимум, действовавший 15 апреля. Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

В целом же в последнее время НБУ регулярно обновляет исторический рекорд официального курса доллара. И часто эти рекорды "живут" не больше суток.

Вместе с тем, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Обменники готовятся существенно переписать курс доллара

Тем временем, в Украине ожидается существенное изменение курса наличного доллара – как в банках, так и обменниках. Причем неоднородное: удешевление в покупке и удорожание в продаже. По прогнозам экспертной среды, на текущей рабочей неделе (до 19 апреля) стоимость американской валюты:

в обменниках будет находится в пределах от 38,6 до 39,95 грн;

в банках – от 38,7 до 40 грн.

В целом же, отметил финансовый аналитик Алексей Козырев, ситуация на валютном рынке будет "напряженной, хотя и полностью контролируемой Нацбанком". В частности, у бизнеса наступает период расчетов с бюджетом как за предыдущий месяц, так и – у многих – за первый квартал, а "это всегда позитив для гривни".

"Экспортеры охотнее в такой период продают валюту для расчетов с бюджетом. А у импортеров ее становится меньше для покупки валюты по тем же причинам необходимости расчетов с государством", – объяснил он.

Кроме того, отметил Козырев, относительно стабильная разница курсов на наличном рынке и на межбанке также поддержит гривню. А также, среди прочего, сохранение высокого уровня золотовалютных резервов.

Впрочем, будут и негативные факторы, которые могут повлиять на украинскую валюту. Среди прочего, по словам аналитика, это:

неопределенность по объемам помощи от США;

блокирование поляками границы с Украиной.

"[Последнее] усложняет не только саму логистику для нашего экспорта и делает ее дороже, но и негативно влияет на экономику Украины. Поскольку аграрии сейчас — одни из основных налогоплательщиков и создатели рабочих мест в стране", – объяснил аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется – в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь соответствующие ограничения больше не действуют.

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